Нутрициолог Нмами Агарвал назвала способ сделать диету для похудения вкусной и разнообразной, пишет Lenta.ru.
Специалист отметила: похудеть человек может, лишь когда ему действительно нравится, что он ест. А если еда безвкусная (какой часто представляют все диетическое), то наслаждаться ей точно не получится.
Чтобы диета не была скучной, врач советует использовать при готовке различные специи, соусы, а также чеснок, имбирь или чили-перец для любителей острого.
Фото: pixabay.com
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Как есть вкусное и худеть при этом? Отвечает эксперт
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