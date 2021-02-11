В брестском музее спасенных художественных ценностей открылась выставка, посвященная Станиславу Жуковскому

В брестском музее «Спасенные художественные ценности» открылась выставка, посвященная выдающемуся художнику-пейзажисту конца XIX – начала XX столетия Станиславу Жуковскому.
Усадьба «Журавлиное» – место в окрестностях Пружан достаточно известное. Находится всего в нескольких километрах от родового имения Жуковских. Сама усадьба до наших дней не сохранилась, а вот местные пейзажи время пощадило – эти края легко угадываются и в работах великого пейзажиста, и в творчестве его продолжателей, уже современных передвижников XXI века, приехавших сюда за вдохновением.
Художники из Беларуси, России, Польши и Узбекистана знают: самое главное – передать впечатления. Это принцип, заложенный еще французскими импрессионистами. При естественном освещении они пытались уловить мимолетное мгновение, запечатлеть буйство природных красок. Все без исключения полотна Жуковского, к слову, тоже были написаны с натуры. В крае, где прошло детство знаменитого художника и куда спустя годы заглянули продолжатели его традиций, лирические пейзажи пишутся легко. «Сама природа помогает», – говорят участники плэнера, чьи работы легли в основу выставки «Подношение С. Ю. Жуковскому». В их числе – маститые брестские мастера, члены областной организации Белорусского союза художников Игорь Романчук, Галина Рябова и Нила Горчанюк.
Светлана и Иосиф Машкало, кураторы творческого проекта «Усадьба «Журавлиное», из фондов которого сформирована экспозиция, надеются, что после выставки работы переедут в музей имени Станислава Жуковского, это их давняя мечта. О перспективах создания музейного пространства на малой родине художника говорят уже не первый год. Хозяева «Журавлиного» всеми силами стараются вернуть местам былую славу. В том числе и поэтому, признается Светлана, что их усадьба становится местом встречи художников из разных стран, которые хотят обменяться мыслями, идеями и посмотреть на творчество единомышленников:
– С каждым годом творчеством Жуковского интересуется все больше людей. Музей на малой родине художника, уверена, поможет развитию региона, нашей культуры и туристического потенциала. Любое дело начинается с частной инициативы. Мы уже подали заявку на создание музейной экспозиции. Ее основу составят картины современных художников, работающих в стиле Жуковского.
Помимо Пружан, заглянули продолжатели его традиций на плэнеры в Выборг и усадьбу «Архангельское» в Подмосковье. В свое время Станислав Жуковский активно участвовал в выставках русских передвижников, много путешествовал по средней полосе России. Современные художники, таким образом, продолжили его традиции реалистической и импрессионистской живописи. Рассмотреть все работы в деталях и мазках в брестском музее «Спасенные художественные ценности» можно до 21 марта.
А что сам художник?Оригинальные работы Станислава Жуковского хранятся в крупнейших художественных коллекциях мира, например в Третьяковской галерее, в собрание которой на рубеже столетий были приобретены две работы белорусского художника. Хотя своим Жуковского считают не только белорусы, но и россияне, поляки. Каждая из сторон, конечно, имеет на это право. Будущий художник родился в Гродненской губернии, бывшей на тот момент частью Российской империи. Дипломированным живописцем стал после окончания Московского училища живописи, ваяния и зодчества, учился у самих Исаака Левитана и Василия Поленова. К началу XX века Жуковский стал одним из самых известных в России пейзажистов импрессионистического направления, но после Октябрьской революции его положение существенно осложнилось. Художник был вынужден уехать в Польшу, где открыл свою школу живописи, устраивал персональные выставки. До окончания Второй мировой войны Жуковский не дожил всего полгода. Нацисты расстреляли его в концлагере в Прушкове…
Столь широкой географией его жизненной и творческой деятельности легко объяснить, почему пейзажи Жуковского сегодня хранятся за пределами Беларуси. С другой стороны, художник был чрезвычайно плодовит, писал быстро, много и вдохновенно. В фондах Национального художественного музея Беларуси насчитывается почти 40 работ мастера. Несколько картин пейзажиста хранятся также в частных и корпоративных коллекциях.
КСТАТИ
География пленэров, на которых побывали участники выставки, достаточно широкая – от Брестской и Гродненской областей, где прошло детство Станислава Жуковского, до Выборга и Подмосковья.
leonovich@sb.by
Фото БЕЛТА