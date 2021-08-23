К новому формату диалога с экспертным сообществом подключилась Минская область – форум "Беларусь адзіная" собрал в Молодечно около 800 человек

Какой хотят видеть Беларусь завтра и что каждый может и должен для этого сделать, обсуждали вчера во Дворце культуры Молодечно представители власти, общественности и Вооруженных Сил с ведущими экспертами и политологами страны. Разговор без купюр, острые вопросы и неожиданные откровенные ответы поддерживали эмоциональный накал в зале все два часа встречи.



Эффективность такого формата обсуждения и его востребованность в обществе отметил модератор форума, декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин:

– Показательно, что за последний год у нас родилось много новых традиций, объединяющих общество. Это и автопробеги, и диалоговые площадки, где можно свободно высказаться на волнующие сегодня темы и поделиться своей позицией. Готовясь к таким встречам, мы стараемся поддержать атмосферу открытости и искренности – ту атмосферу, которую люди почувствовали во время "Большого разговора с Президентом". Эти встречи так и проходят. Примечательно, что сама инициатива их проведения родилась в регионах. И сейчас к нам обращаются люди из районов, в том числе целые трудовые коллективы. Это свидетельство огромного общественного интереса к тому, что происходит, и, самое главное, к перспективам дальнейшего развития Беларуси.

Среди множества поднятых тем – варианты политического устройства, решение социальных проблем с акцентом на регионах, проблемы воспитания подрастающего поколения, роль молодежи в государственном строительстве. Участники диалога не только задавали вопросы, но и высказывали свое суждение, выступали с предложениями и критикой. И все единодушно отмечали важность таких встреч, где есть возможность высказать альтернативное мнение и, самое главное, еще раз убедиться в том, что народ сохранил единство, а значит, за будущее нашей молодой страны можно не волноваться.

Оживленная дискуссия развернулась вокруг темы патриотизма, в частности появления в школах учителей военно-патриотического воспитания. Заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич обратил внимание, что при подборе таких кадров в первую очередь необходимо учитывать личностные качества:

– Не о ставках мы сейчас должны рассуждать. Прежде всего это должны быть кристально порядочные люди. Вы на местах всех их должны знать. И сделать правильный выбор – это для вас тоже экзамен. Задача – не упустить, а сплотить молодежь, прививая любовь к Родине, большой и малой, своему народу, земле. Это незыблемые ценности.

Длительными аплодисментами зал провожал проникновенное выступление военного комиссара Минского района Дмитрия Годуна о сохранении исторической памяти и цене, которую заплатил народ за победу в Великой Отечественной войне:

– Духовная крепость человека, как и величие государства в своих основах, есть начало успешного развития нашего общества. Если мы отойдем от этих начал, забудем корни, свою историю, государство ждет крах. Мы не можем этого допустить.

В процессе общения с участниками форума спикеры – Александр Шпаковский, Алексей Дзермант, Анастасия Боброва, Алексей Авдонин – отмечали безусловную важность такой обратной связи и то, что все конструктивные предложения найдут отражение в законотворчестве, формировании программ развития, новой Конституции.

– Эта встреча не лекция и не семинар, – обозначил цель форума Вадим Гигин. – Мы здесь не учимся, а разговариваем. Как сказал один из участников, мы таким образом сшиваем социум. Вне зависимости от политических взглядов мы одна нация и строим государство, в котором нам всем хочется жить и развиваться.





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