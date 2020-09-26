История про избитую милицией беременную женщину в Гродно оказалась фейком

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Напомним, ряд Teltgram-каналов рассказали историю жительницы Гродно Карины Малиновской. Карина сообщила журналистам о том, что была избита после задержания и потеряла ребёнка.Однако выяснилось, что ещё 20-го августа женщина сама явилась в поликлинику, где ей была оказана платная услуга по медикаментозному прерыванию беременности, подчеркнули в эфире телеканала.Подробности в видео.