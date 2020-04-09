Историк: попытки пересмотреть итоги Нюрнберга ведут к опасным последствиям

Принятая в сентябре 2019 года Европарламентом резолюция о недопустимости пересмотра европейской истории, содержащая среди прочего утверждение о том, что Вторая мировая война была спровоцирована Германией и СССР, может повлечь за собой опасные последствия. Такие опасения высказал заведующий отделом военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор Алексей Литвин, отвечая на вопрос журналиста sb.by.





Историк подчеркнул, что официальное трактование Второй мировой войны, ее предпосылок и итогов — это решения Нюрнбергского военного трибунала 1946 года, в которых четко сказано, кто начал войну:

— И когда сегодня где-то принимаются иные решения, по сути, речь можно вести о том, что идет попытка пересмотра решений Нюрнберга. А за этим потянется целая цепочка различных последствий. Современные политики, понимая это или не понимая, затрагивают темы, которые являются весьма опасными.

Напомним, 19 сентября 2020 года Европейский парламент 535 голосами «за» при всего 66 «против» принял резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы» — о недопустимости пересмотра европейской истории. С одной стороны, в этом документе Европарламент «осуждает исторический ревизионизм и прославление нацистских коллаборационистов в некоторых государствах —членах ЕС». С другой стороны, значительная часть резолюции содержит резкую критику политики руководства СССР. И утверждается, что Вторая мировая война была спровоцирована Германией и СССР, подписавшими пакт Молотова-Риббентропа.