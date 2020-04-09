Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+9 oC
USD: 2.52
EUR: 2.74
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Историк: попытки пересмотреть итоги Нюрнберга ведут к опасным последствиям

Историк: попытки пересмотреть итоги Нюрнберга ведут к опасным последствиям

Принятая в сентябре 2019 года Европарламентом резолюция о недопустимости пересмотра европейской истории, содержащая среди прочего утверждение о том, что Вторая мировая война была спровоцирована Германией и СССР, может повлечь за собой опасные последствия. Такие опасения высказал заведующий отделом военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор Алексей Литвин, отвечая на вопрос журналиста sb.by.


Историк подчеркнул, что официальное трактование Второй мировой войны, ее предпосылок и итогов — это решения Нюрнбергского военного трибунала 1946 года, в которых четко сказано, кто начал войну:

— И когда сегодня где-то принимаются иные решения, по сути, речь можно вести о том, что идет попытка пересмотра решений Нюрнберга. А за этим потянется целая цепочка различных последствий. Современные политики, понимая это или не понимая, затрагивают темы, которые являются весьма опасными.

Напомним, 19 сентября 2020 года Европейский парламент 535 голосами «за» при всего 66 «против» принял резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы» — о недопустимости пересмотра европейской истории. С одной стороны, в этом документе Европарламент «осуждает исторический ревизионизм и прославление нацистских коллаборационистов в некоторых государствах —членах ЕС». С другой стороны, значительная часть резолюции содержит резкую критику политики руководства СССР. И утверждается, что Вторая мировая война была спровоцирована Германией и СССР, подписавшими пакт Молотова-Риббентропа.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Задержанному по делу об убийстве жительницы Слуцка предъявлено обвинение
Лукашенко о потреблении электроэнергии: людей надо стимулировать
Стали известны подробности состояния Надежды Бабкиной
У 71-летнего руководителя «Ералаша» родился сын
В Беларуси за сутки произошло более 30 лесных пожаров, ограничения на посещение лесов действуют в 60 регионах
Частные компании помогают учреждениям образования в покупке защитных средств
В субботу в Беларуси без осадков и от -3 до +14, в понедельник — до 23 тепла
Мелания Трамп обратилась к американцам с просьбой носить маски
«Девушка, солнышко, правда ведь, все будет хорошо?» Наш корреспондент дежурила на инфолинии Красного Креста для пожилых людей
Еврогруппа согласовала план по спасению экономики ЕС
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Божия роса
Шахматная жизнь в стране не утихает
Доказана гипотеза Эйнштейна о влиянии гравитации на течение времени
Лексус, Бентли, Тесла — американцы все чаще дают детям «автомобильные» имена
Стало известно, откуда "Белнефтехим" ждет поставки нефти в апреле
Выслушать каждого и оказать содействие в решении проблем: Виктор Ананич провел прием граждан
Toyota выпустила автомобиль специально для женщин
Лихтенштейн приступит к смягчению карантина в конце апреля
Харви Вайнштейн выздоровел и продолжит отбывать 23-летнее заключение
И ведь соглашались на условия: минчанин брал 100-процентную предоплату за кухни и исчезал
Почему цены на лимон, имбирь и чеснок растут. И что будет дальше?
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
От какого слова «независимая аналитика»
Авторы
СКАНИРУЙТЕ