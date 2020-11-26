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IPhone 13 выпустят без разъема для зарядки

В новом поколении iPhone, презентация которого запланирована на 2021 год, Apple может отказаться от проводного разъема. Информация об этом поступила от  авторитетного инсайдера Джона Проссера, пишет РИА Новости.


Сетевой информатор заявляет, что как минимум один из iPhone 13 будет выпущен без разъема. Заряжать смартфон пользователям предложат лишь с помощью магнитной беспроводной зарядки MagSafe.

Также отмечается, что Apple не откажется от проприетарного разъема Lightning – USB-C останется прерогативой iPad и компьютеров Mac. Фирменный же разъем будет существовать в Apple до того момента, пока производитель полностью не переведет устройства на беспроводную зарядку.

Фото: Apple
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