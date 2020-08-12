Заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов в эфире программы "Объективно" на ОНТ выразил мнение, что информационные и политические технологии стали использоваться в нашей стране еще задолго до самих выборов.
Фото: архив БЕЛТА
По его словам, все началось еще на этапе организации избирательной кампании: "Первое, что было - это регистрация 50 кандидатов [в кандидаты] в президенты. Если раньше звучали призывы к бойкоту выборов - это как-то совсем просто, то сейчас задействовались вот такие технологии. Мы их почувствовали не только в части того, как кого зарегистрировать, но и через информационное давление".
Вадим Ипатов добавил, что Центризбирком предупреждал, к каким негативным последствиям приводят такие вещи, например, как блокирование возможности проголосовать другим гражданам. "Во-первых, у нас есть досрочное голосование - пять дней. Во-вторых, перед основным днем голосования всех предупреждали, что для голосования предоставляется 12 часов, как и во всех государствах. Вместо этого люди все равно послушали телеграм-каналы и приходили ближе к концу. Но и здесь пошли навстречу. Несмотря на то, что по законодательству избирательные участки закрываются в 20.00, часть из них работала до последнего избирателя", - резюмировал он.
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Ипатов: использование информтехнологий началось еще на этапе организации избирательной кампании
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