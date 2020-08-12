Ипатов: использование информтехнологий началось еще на этапе организации избирательной кампании

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БЕЛТА

По его словам, все началось еще на этапе организации избирательной кампании:Вадим Ипатов добавил, что Центризбирком предупреждал, к каким негативным последствиям приводят такие вещи, например, как блокирование возможности проголосовать другим гражданам.- резюмировал он.