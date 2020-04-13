Инженерный факультет создан в Полесском государственном университете

Полесский государственный университет. Фото: архив

БЕЛТА

Ключевой идеей создания новой структуры вуза стала подготовка кадров для развития инжинирингового направления экономики страны. В состав факультета вошли три кафедры: информационных технологий и интеллектуальных систем, промышленного рыбоводства и переработки рыбной продукции, ландшафтного проектирования. Факультет будет готовить инженеров-программистов-экономистов, инженеров-технологов в рыбоводстве, инженеров садово-паркового строительства. Срок обучения по всем специальностям — 4 года., — отметилПредполагается, что фактически со второго курса студенты вместе с преподавателями будут готовить собственные бизнес-проекты. Свои разработки будущие инженеры смогут представлять на конкурсе инновационных проектов Pinsk Invest Weekend, других стартап-мероприятиях. При поддержке технопарка "Полесье" студенты получат возможность апробировать полученные в университете знания на производственных предприятиях и в реальных бизнес-структурах.По словам декана, необходимый потенциал уже нарабатывается в сотрудничестве со старожилами научно-технической деятельности. В частности, в этом году открылась Международная научная лаборатория, где партнером выступил Запорожский национальный университет. С украинскими коллегами в ПолессГУ уже начали реализовывать проект по созданию комплексных систем очистки коммунально-промышленных сточных вод и энергоэффективных озонаторов повышенной продуктивности. Выполняются совместные проекты и с другими вузами ближнего и дальнего зарубежья.Планируется, что в следующем году инженерный факультет пополнится кафедрой инженерных систем, где будут обучать специальности "эксплуатация интеллектуальных транспортных систем в автомобильном и городском транспорте". А в ближайшее время в Полесском государственном университете будет образована учебно-научная лаборатория инжиниринга.