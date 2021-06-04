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Интернет-премия "ТИБО-2021": ИД "Беларусь сегодня" стал победителем в двух номинациях

На XXVIII Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2021" назвали победителей и призеров "Интернет-премии". Издательский дом "Беларусь сегодня" завоевал четыре премии. На первое место поднялись сетевое издание sb.by и спецпроект "Партизаны Беларуси". Третьи позиции в разных номинациях заняли радиостанция "Альфа Радио" и проект "Беларусь помнит". 


Всего организаторы премии в этом году получили 502 заявки. Для сравнения, в 2019 году (в 2020 году конкурс не проводился) было заявлено 485 ресурсов. 

В Интернет-премии этого года появились новые номинации: "Корпоративная блогосфера", "Окружающая среда и зеленая энергия". Конкурс на лучший белорусский интернет-ресурс поводился по 12 основным номинациям.  


Лучшим интернет-ресурсом республиканских органов государственного управления признан информационный портал Министерства связи и информатизации. Второе место члены жюри присудили сразу двум номинантам: сайту Министерства иностранных дел и сайту Министерства энергетики. Третье место между собой разделили сайт Таможенных органов и Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты.  

Среди интернет-ресурсов городских, областных и районных исполнительных комитетов первое место присуждено сайту Витебского облисполкома, второе – сайтам Гомельского и Могилевского облисполкомов. На третьей строчке расположились Борисовский и Березенский райисполкомы.

В номинации "Образование и наука" первое место занял сайт проекта "Партизаны Беларуси". Второе место – ресурс образовательного центра ITeen Academy. Третье место жюри присудили спецпроекту ИД "Беларусь сегодня" "Беларусь помнит" и проекту-путеводителю "Познай Кобрин". 



Лучшим информационным ресурсом члены жюри признали сетевое издание sb.by. Второе место заняли порталы международного спутникового телеканала "Беларусь 24" и газеты "Спортивная панорама". Замкнули тройку лидеров сайты радиостанции ИД "Беларусь сегодня" "Альфа Радио", Первого национального канала белорусского радио и радиостанции "Мир". 

В номинации "Культура, развлечение, мероприятия" первое место занял сайт Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж". На второй строчке расположился сайт учреждения "Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны". 


В номинации "Спорт" первенствовал сайт Белорусской федерации биатлона. Вторая ступенька пьедестала у портала Национального олимпийского комитета. Интернет-ресурс "Киберспорт Беларуси и мира" занял третье место. 

Лучшим сайтом о здоровье и медицине признан портал ГУ "Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова". Следом расположились сайты УЗ "Кореличская ЦРБ" и Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента. На третьем месте - сайт ГУ "Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии". 

Правовой сайт для детей и подростков mir.pravo.by жюри назвали лучшим в номинации "Для детей и юношества". Второе место заняла интерактивная карта "Мая Радзіма – Беларусь". На третьей строчке расположился интернет-портал "Молодежь Минщины". 

В номинации "Окружающая среда и зеленая энергия" первое место занял сайт ГЛХУ "Красносельское". Следом расположился сайт ГПУ "Выгонощанское". Тройку лидеров замыкает Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

























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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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