Интернет-премия "ТИБО-2021": ИД "Беларусь сегодня" стал победителем в двух номинациях

Всего организаторы премии в этом году получили 502 заявки. Для сравнения, в 2019 году (в 2020 году конкурс не проводился) было заявлено 485 ресурсов.В Интернет-премии этого года появились новые номинации: "Корпоративная блогосфера", "Окружающая среда и зеленая энергия". Конкурс на лучший белорусский интернет-ресурс поводился по 12 основным номинациям.Лучшимпризнан информационный портал Министерства связи и информатизации. Второе место члены жюри присудили сразу двум номинантам: сайту Министерства иностранных дел и сайту Министерства энергетики. Третье место между собой разделили сайт Таможенных органов и Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты.Средипервое место присуждено сайту Витебского облисполкома, второе – сайтам Гомельского и Могилевского облисполкомов. На третьей строчке расположились Борисовский и Березенский райисполкомы.В номинациипервое место занял сайт проекта "Партизаны Беларуси". Второе место – ресурс образовательного центра ITeen Academy. Третье место жюри присудили спецпроекту ИД "Беларусь сегодня" "Беларусь помнит" и проекту-путеводителю "Познай Кобрин".Лучшимчлены жюри признали сетевое издание sb.by. Второе место заняли порталы международного спутникового телеканала "Беларусь 24" и газеты "Спортивная панорама". Замкнули тройку лидеров сайты радиостанции ИД "Беларусь сегодня" "Альфа Радио", Первого национального канала белорусского радио и радиостанции "Мир".В номинациипервое место занял сайт Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж". На второй строчке расположился сайт учреждения "Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны".В номинациипервенствовал сайт Белорусской федерации биатлона. Вторая ступенька пьедестала у портала Национального олимпийского комитета. Интернет-ресурс "Киберспорт Беларуси и мира" занял третье место.Лучшим сайтомпризнан портал ГУ "Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова". Следом расположились сайты УЗ "Кореличская ЦРБ" и Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента. На третьем месте - сайт ГУ "Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии".Правовой сайт для детей и подростков mir.pravo.by жюри назвали лучшим в номинации ". Второе место заняла интерактивная карта "Мая Радзіма – Беларусь". На третьей строчке расположился интернет-портал "Молодежь Минщины".В номинациипервое место занял сайт ГЛХУ "Красносельское". Следом расположился сайт ГПУ "Выгонощанское". Тройку лидеров замыкает Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.