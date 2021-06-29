Наиболее частым симптомом у людей, страдающих аллергией, является ринит, или насморк. Он доставляет массу дискомфорта и зачастую мешает в повседневной жизни. В эфире программы "Жить здорово" врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус рассказал, как правильно и легко избавиться от данной проблемы.
– Обычная вода – наш самый главный друг, поэтому нужно постоянно промывать носоглотку, чтобы убрать аллерген. Главным лечением являются назальные гормональные спреи. Почему? Потому что поллиноз – это аллергическое воспаление, которое можно заблокировать только перечисленными средствами, – обратил внимание иммунолог.
Вместе с тем Андрей Продеус не рекомендует применять при рините, вызванном аллергией, сосудосуживающие средства. По словам врача, данные препараты снимают отек только на 3 минуты, а спустя время начинают плохо работать и даже приводят к осложнениям.
Фото: pixabay.com
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Иммунолог рассказал, как бороться с частым симптомом аллергии
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Сергей МИХОВИЧ
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