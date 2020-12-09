Согласно подсчетам журнала, состояние американского бизнесмена оценивается в 144,7 млрд долларов, сообщает ТАСС.
На первом месте все так же находится глава Amazon Джефф Безос (он заработал 185,4 млрд долларов). Третью строчку рейтинга занял гендиректор группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, четвертую – Билл Гейтс (118,8 млрд долларов), а пятую – Марк Цукерберг (104 млрд долларов).
Ранее Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, уже поднимался на второе место в рейтинге богатейших людей планеты – правда, по версии Bloomberg. Успех ему гарантировал рост курса акций Tesla.
Фото: AP
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Илон Маск занял второе место в списке богатейших людей мира Forbes
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