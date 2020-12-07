Игру, созданную белорусами, скачали миллион раз

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EverMerge – это развлекательная игра-симулятор, в которой нужно и совмещать, и выполнять квесты, и решать головоломки. Ее герои – обитатели сказочной страны, знакомые всем сказочные персонажи, только уже взрослые: Питер Пен, Белоснежка, Спящая красавица, Русалочка, Кот в сапогах и многие другие. Квесты, головоломки, загадки, ежедневные бонусы и задания, сюжетная линия и сюрпризы – вот за что геймеры оценили белорусский продукт.Игра создана компанией Neskin Games, которая работает в Минске с 2011 года под американским брендом Big Fish Games.