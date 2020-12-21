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Катались на лошадях, смотрели "Один дома" и пили какао: выходные белорусов в Instagram
Пока страну не засыпает снегом, новогоднее настроение мы вынуждены создавать себе сами. Украшение дома и елки, тематические фильмы и мандаринки – вот чем были наполнены минувшие выходные. Многие, несмотря на погоду, дома усидеть не смогли: за настроением они отправились на улицы своих городов, которые уже сияют разноцветными праздничными огоньками. Все это – в нашей традиционной Instagram-подборке.
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