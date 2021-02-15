Компания Hyundai впервые представила салон электрического кроссовера Ioniq 5 и поделилась информацией об обновленной архитектуре. Главное место «жилого пространства» машины заняла центральная консоль Universal Island, которая сдвигается в продольном направлении для удобства высадки и посадки, передает Motor.ru.
Кроссовер Hyundai Ioniq 5 стал первым автомобилем компании, использующим «тележку» Electric-Global Modular Platform (E-GMP), которая создана специально для электромашин. Характерные атрибуты, среди которых выделяются разнесенные по углам колеса и плоский пол, позволили по-другому подойти к дизайну салона и создать «жилое пространство» на колесах.
Главным элементом интерьера Ioniq 5 стала подвижная центральная консоль Universal Island. Она перемещается в продольном направлении, облегчая высадку и посадку в автомобиль, например, на парковках. Вместе с тем новинка разработана с заботой об экологии. Именно поэтому салон отделан материалами из вторсырья и природных волокон.
Напомним, что презентация Hyundai Ioniq 5 пройдет 23 февраля.
Фото: Hyundai
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Hyundai показал необычный салон нового электрического кроссовера
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