Huawei создаст умные часы для гипертоников

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Смарт-часы получили большой прямоугольный дисплей, а на корпусе есть две физические клавиши. Рендер демонстрирует, что пока безымянное устройство способно считывать диастолическое и систолическое давление пользователя.Информацию о разработке подтвердил глава компании Huawei по мобильному бизнесу Хуа Хеган, заявивший, что в Huawei совершили технологический прорыв. Топ-менеджер намекнул, что часы будут представлены до конца текущего года и уже прошли регистрацию как медицинское устройство.Некоторые производители заявляют в своих гаджетах функцию измерения артериального давления, но пока она не может похвастаться даже относительной точностью.