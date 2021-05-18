Компания Huawei намерена первой в мире выпустить умные часы с функцией измерения артериального давления. Рендеры часов засветились в китайской социальной сети Weibo, пишет РИА Новости.
© Huawei
Смарт-часы получили большой прямоугольный дисплей, а на корпусе есть две физические клавиши. Рендер демонстрирует, что пока безымянное устройство способно считывать диастолическое и систолическое давление пользователя.
Информацию о разработке подтвердил глава компании Huawei по мобильному бизнесу Хуа Хеган, заявивший, что в Huawei совершили технологический прорыв. Топ-менеджер намекнул, что часы будут представлены до конца текущего года и уже прошли регистрацию как медицинское устройство.
Некоторые производители заявляют в своих гаджетах функцию измерения артериального давления, но пока она не может похвастаться даже относительной точностью.
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Huawei создаст умные часы для гипертоников
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