Гродно отметил День семьи парадом колясок

Ежегодно парад организует администрация Ленинского района Гродно. Направлен он на повышение социальной и гражданской активности молодых пар, укрепление традиционных семейных ценностей, раскрытие творческого потенциала семей. Все участники получают памятные призы.обратился к присутствующим:Старт параду был дан на площади Советской. Участники яркой колонной в сопровождении духового оркестра и сказочных героев прошли по главной улице города в парк имени Жилибера. И уже там состоялись основные мероприятия.Среди участников парада немало многодетных семей. Семья Копыцких рассказывает о своем «изобретении»:, – рассказывает мама Надежда. –Сотни любопытных глаз наблюдали за красочным шествием, а любители селфи попросту отвели душу, делая снимки на любой вкус и цвет.Семья Бобровских представила композицию, представляющую Трон мясных королей., – признается мама Евгения. –По ходу движения пестрой колонны то и дело слышались подбадривающие возгласы. Многочисленные зрители выстроились на всем протяжении пешеходной улицы Советской., – говорит владелица Екатерина Ракуть. –