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Гродно отметил День семьи парадом колясок

Ежегодный праздник "Под парусом любви" – одна из городских традиций. Одно из условий – тематически оформленная коляска. К примеру, в год 75-летия Победы участники сосредоточили свой творческий потенциал на этом событии. В целом фантазию родителей и их чад никто не ограничивает. Довольно популярна тема профессий. Каждый год родители превращают коляски в космические корабли, ретро-автомобили, танки, кареты скорой помощи. 


Ежегодно парад организует администрация Ленинского района Гродно. Направлен он на повышение социальной и гражданской активности молодых пар, укрепление традиционных семейных ценностей, раскрытие творческого потенциала семей. Все участники получают памятные призы. 

Глава администрации Ленинского района Игорь Бобырь обратился к присутствующим:

В 1993-м году Ассамблея ООН приняла резолюцию о проведении праздника Дня семьи. И сделано это было для того, чтобы обратить внимание на маленькую ячейку общества, являющуюся символом стабильности. Сильна семья – сильно общество. В первую очередь государство должно заботиться о демографии страны. Чем больше будет рождаться детей, тем увереннее можно будет смотреть в будущее. И для этого делается все возможное. 


Старт параду был дан на площади Советской. Участники яркой колонной в сопровождении духового оркестра и сказочных героев прошли по главной улице города в парк имени Жилибера. И уже там состоялись основные мероприятия. 

Среди участников парада немало многодетных семей. Семья Копыцких рассказывает о своем «изобретении»:

– Идея сделать из коляски карету скорой помощи возникла не случайно, – рассказывает мама Надежда. – Муж преподает в Гродненском медицинском университете, сестра работает медсестрой. Супруг у нас отвечал за материалы, а я с детьми – за создание самой «машины». Вроде бы все получилось! 

Сотни любопытных глаз наблюдали за красочным шествием, а любители селфи попросту отвели душу, делая снимки на любой вкус и цвет. 

Семья Бобровских представила композицию, представляющую Трон мясных королей. 

Колбасу вырезали из пенопласта две недели, – признается мама Евгения. – Клеили, наклеивали этикетки. Работаю на Гродненском мясокомбинате, поэтому коллеги поддержали эту идею. У нас пока двое детей, планируем родить еще, поэтому День семьи для нас не просто словосочетание. 


По ходу движения пестрой колонны то и дело слышались подбадривающие возгласы. Многочисленные зрители выстроились на всем протяжении пешеходной улицы Советской. 

Мы представляем ясли-сад № 24, – говорит владелица Екатерина Ракуть. – Дети любят смотреть фильм «Пираты Карибского моря», поэтому решили создать для них мини-корабль, а их самих превратить в маленьких пиратов. Пусть в жизни будет больше сказки!

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Фото: Татьяна ВРУБЛЕВСКАЯ
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