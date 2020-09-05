Гороскоп на 7 сентября



Овен



Сегодня звезды благосклонны к Вам. Вы сможете осуществить многое из задуманного. Однако не стоит идти напролом, если почувствуете, что не все выходит так, как Вам бы хотелось. Имейте терпение, и все желанное осуществится. Удачное время для новых знакомств.



Телец

Отличное время для старта новых дел, приятия важных решений, смены места работы и поиска новых доходов. Не бойтесь ответственности, доводите все начатые дела до конца. Удачными будут поездки, встречи с друзьями и родственниками.

Близнецы

Время стабильности. Займитесь хорошо отлаженной деятельностью. Будьте осторожны в денежных вопросах, есть риск быть обманутым.

Рак

Сегодня идеальное время для активной реализации давно задуманных планов. Есть вероятность, что у Вас возникнут новые идеи, неожиданные путь решения вопросов, которые давно назрели. Это благоприятный период для создания долговременных любовных отношений и укрепления брачных уз.

Лев

Звезды сулят Вам удачу в вопросах недвижимости. Возможно неожиданное наследство или крупные приобретения. Удача ждет Вас в вопросах, связанных с комфортом быта.

Дева

Сегодня звезды настоятельно рекомендуют Вас отдых. Избегайте отрицательных эмоций и слишком больших физических нагрузок. Правильное питание, здоровый сон и прогулки на свежем воздухе в приятной компании – вот чему стоит посвятить сегодняшний день. И не взваливайте на себя то, что не входит в круг ваших обязанностей.

Весы

Будьте сдержанным в отношениях с коллегами и подчиненными, не предъявляйте повышенных требований и не перекладывайте свои обязанности на чужие плечи. С возникшими вопросами и непростыми делами вряд ли кто-то сумеет справиться лучше, чем вы сами. На личном фронте все сложится благополучно.

Скорпион

Хорошее время для того, чтобы разобраться в себе и своих чувствах. Постарайтесь настроиться на лучшее. Не отказывайте в помощи родственникам или друзьям, которые будут нуждаться в Вашей помощи. Сделайте все от вас зависящее, чтобы поддержать словом или делом. Помните, что сделанное добро к нам всегда возвращается.

Стрелец

Сегодня Вам следует быть особенно осторожным в финансовых вопросах. Держитесь подальше от людей, предлагающих заработать легкие деньги. День может преподнести приятные подарки или новое знакомство, которое может оказаться весьма перспективным.

Козерог

Звезды сулят Вам знакомства с интересными людьми, которые откроют Вам неизвестные стороны жизни. Удачно должны пройти встречи, переговоры, подписание деловых бумаг. Можно решить часть своих проблем благодаря друзьям, знакомым или любимому человеку.

Водолей

Сегодня постарайтесь беречь силы и избегать стрессовых ситуаций. Сейчас вы можете стать обидчивыми, раздражительными. Любая мелочь способна вывести вас из состояния равновесия. Направьте свою энергию в позитивное русло. Больше времени уделяйте делам, которые доставляют удовольствие.

Рыбы

По возможности отложите переговоры с нужными людьми. Сегодня Вы можете быть слишком эмоциональны и раздражительны. Избегайте серьезных физических нагрузок. Постарайтесь провести этот день на позитивной волне.

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