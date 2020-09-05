Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.64
EUR: 3.12
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гороскоп на 7 сентября

Гороскоп на 7 сентября


Овен 

Сегодня звезды благосклонны к Вам. Вы сможете осуществить многое из задуманного. Однако не стоит идти напролом, если почувствуете, что не все выходит так, как Вам бы хотелось. Имейте терпение, и все желанное осуществится. Удачное время для новых знакомств.

Телец

Отличное время для старта новых дел, приятия важных решений, смены места работы и поиска новых доходов. Не бойтесь ответственности, доводите все начатые дела до конца. Удачными будут поездки, встречи с друзьями и родственниками.

Близнецы

Время стабильности. Займитесь хорошо отлаженной деятельностью. Будьте осторожны в денежных вопросах, есть риск быть обманутым.

Рак

Сегодня идеальное время для активной реализации давно задуманных планов. Есть вероятность, что у Вас возникнут новые идеи, неожиданные путь решения вопросов, которые давно назрели. Это благоприятный период для создания долговременных любовных отношений и укрепления брачных уз.

Лев

Звезды сулят Вам удачу в вопросах недвижимости. Возможно неожиданное наследство или крупные приобретения. Удача ждет Вас в вопросах, связанных с комфортом быта.

Дева

Сегодня звезды настоятельно рекомендуют Вас отдых. Избегайте отрицательных эмоций и слишком больших физических нагрузок. Правильное питание, здоровый сон и прогулки на свежем воздухе в приятной компании – вот чему стоит посвятить сегодняшний день. И не взваливайте на себя то, что не входит в круг ваших обязанностей.

Весы

Будьте сдержанным в отношениях с коллегами и подчиненными, не предъявляйте повышенных требований и не перекладывайте свои обязанности на чужие плечи. С возникшими вопросами и непростыми делами вряд ли кто-то сумеет справиться лучше, чем вы сами. На личном фронте все сложится благополучно.

Скорпион

Хорошее время для того, чтобы разобраться в себе и своих чувствах. Постарайтесь настроиться на лучшее. Не отказывайте в помощи родственникам или друзьям, которые будут нуждаться в Вашей помощи. Сделайте все от вас зависящее, чтобы поддержать словом или делом. Помните, что сделанное добро к нам всегда возвращается.

Стрелец

Сегодня Вам следует быть особенно осторожным в финансовых вопросах. Держитесь подальше от людей, предлагающих заработать легкие деньги. День может преподнести приятные подарки или новое знакомство, которое может оказаться весьма перспективным.

Козерог

Звезды сулят Вам знакомства с интересными людьми, которые откроют Вам неизвестные стороны жизни. Удачно должны пройти встречи, переговоры, подписание деловых бумаг. Можно решить часть своих проблем благодаря друзьям, знакомым или любимому человеку.

Водолей

Сегодня постарайтесь беречь силы и избегать стрессовых ситуаций. Сейчас вы можете стать обидчивыми, раздражительными. Любая мелочь способна вывести вас из состояния равновесия. Направьте свою энергию в позитивное русло. Больше времени уделяйте делам, которые доставляют удовольствие.

Рыбы

По возможности отложите переговоры с нужными людьми. Сегодня Вы можете быть слишком эмоциональны и раздражительны. Избегайте серьезных физических нагрузок. Постарайтесь провести этот день на позитивной волне.

Гороскоп на сентябрь 2020 года для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье



Подписаться


Гороскоп для знака Зодиака Овен на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Телец на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Близнецы на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Рак на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Лев на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Дева на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Весы на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Скорпион на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Стрелец на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Козерог на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Водолей на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Рыбы на сентябрь 2020 года
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Версия для печати
Новости и статьи
В Гродно вынесен приговор мужчине, от побоев которого скончалась его пятимесячная дочь
Теннис. Герасимов не смог пробиться в основную сетку турнира в Австрии
Авиакомпания AirBaltic возобновляет полеты по маршруту Минск – Рига с 14 сентября
Савиных: протесты в Беларуси были тщательно спланированы и координировались из-за рубежа
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с маршруткой в Логойском районе
Врач-диетолог рассказал, как побороть вечернюю тягу к сладкому
Предприятия "Беллесбумпрома" рассчитывают заключить долгосрочные контракты на поставки в США
Ефремова признали виновным в смертельном ДТП
Устали мониторить десятки телеграм-каналов? Теперь все здесь!
Учения «Славянское братство – 2020» пройдут на полигоне Брестский
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Портрет женщины без ребенка
Макей и глава МИД Нидерландов обсудили ситуацию в Беларуси и перспективы ее развития
В Рогачевском районе бесправник насмерть сбил пожилого пешехода
В Ивановском районе сотрудники милиции нашли потерявшегося ребенка-инвалида в пяти километрах от дома
Андрейченко в АСЕАН: Беларусь была и остается надежным мостом между Востоком и Западом
В Египте обнаружили таинственное захоронение
Погода 9 сентября: преимущественно без осадков и до 23 градусов тепла
Ученые создали минерал с «настраиваемыми» свойствами
Андрейченко: все большую актуальность в эру постправды и фейковых новостей приобретает информационная безопасность
Яровой рапс в Беларуси убран более чем с половины площадей
Александр Лукашенко дал интервью представителям ведущих российских СМИ
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Подлость и трусость
Президентская библиотека предлагает увидеть Минск в разных ипостасях
ГПК: Родненков и Кравцов задержаны на территории Украины
Китай запустил новый оптический спутник дистанционного зондирования «Гаофэнь-11 02»
12 человек погибли при обрушении шахты в Пакистане
Семья Мацур обживается в новой квартире от ОАО «Новоселки-Лучай» на Поставщине
В Пинском районе планируют построить новую базу отдыха
Новая остановка, безбарьерная среда, продвижение по карьерной лестнице – как помогает власть в регионах
Кормили поросенка, а ели медвежата – видео
Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 27,5 млн
За должность председателя правящей партии Японии поборются три кандидата
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Смелость бежать
Председатель правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»: «Мы работаем в штатном режиме»
Меньше гостей, сокращение расходов на торжество, интерес иностранцев к регистрации брака в Беларуси — как коронавирус изменил свадебную индустрию
Концертный сезон в Брестском театре драмы откроет юбилейный вечер Александра Сосновского
US Open близится к развязке
52-летняя Валерия в молодежном наряде покорила Instagram
Литовские футболисты победили албанцев во втором туре Лиги наций УЕФА
В чемпионате WorldSkills Belarus — 2020 во второй раз посоревнуются в аграрных компетенциях
Полторы сотни предметов быта, ремесел и одежды предков представлены на выставке в Бресте
Члены так называемого координационного совета пытались бежать за границу – получилось не у всех
В деревне Гатовщина Глубокского района введена в строй автоматическая станция по обезжелезиванию воды стоимостью 170 тысяч рублей, выделенных из областного бюджета
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Занимательная физика
В сельхозпредприятиях Гродненщины началась массовая уборка картофеля
Белорусские волейболисты уступили соперникам из Чехии на юниорском ЧЕ в Италии
Сети через реку и незарегистрированное оружие: для инспекторов по охране природы наступила горячая пора
Авторы
СКАНИРУЙТЕ