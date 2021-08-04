Гороскоп на 6 августа





Овен



Пассивный день. Коммерческие дела будут развиваться крайне медленно и не принесут желаемых результатов. Неожиданное известие может осложнить отношения с окружающими. В этот день лучше не предпринимать никаких поездок и держаться подальше от огня.

Телец

Благоприятный день для завершения дел, анализа пройденного пути, общения с близким человеком. Вас ждут сегодня новые интересные знакомства – не исключено, что из деловых отношений они перерастут в любовные.

Близнецы

Противоречивый день, несущий как положительные, так и отрицательные тенденции. Полученную прибыль поглотят непредвиденные траты. Вероятно новое знакомство, но не спешите к новым любовным победам – возможны самые тягостные последствия.

Рак

Благоприятный день для новых знакомств, обращения к органам власти, в учреждения. Ваши коммуникабельность, оптимизм и творческий подход к любому делу помогут улучшить ситуацию. Постарайтесь решить все вопросы в первой половине дня, так как вторая половина может оказаться тяжелой. Успехи в личной жизни весьма сомнительны из-за недовольства партнера.

Лев

Жизненный потенциал на высоком уровне. Хороший день для физических упражнений, начала нового дела, строительства, ремонта. В первой половине дня суета или мелочные обязанности несколько затормозят проявление позитивных тенденций. Однако со второй половины дня смело приступайте к самым рискованным проектам – звезды готовы помочь вам в попытке достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей.

Дева

Сегодня вы сможете стать хозяином положения или, наоборот, будете зависеть от окружающих вас людей. Не забывайте о тех, кто помогал вам. Прислушивайтесь к советам друзей. Если есть желание, проведите вечер где-нибудь вне дома, например, у друзей, которые в последнее время настойчиво приглашали вас к себе.

Весы

День может оказаться благоприятным для заключения новых контрактов, для деловых переговоров, обращения к органам власти. Возможно, предстоит служебная командировка, которая пополнит ваш бюджет. Будьте бдительны и не принимайте никаких необдуманных решений.

Скорпион

Планеты благоприятно настроены в отношении вашего благосостояния. Этот момент нужно использовать, так как наступает удачный период для начала новой работы, осуществления давнего проекта, который принесет возможность нового источника заработка. Целеустремленная деятельность приведет к перспективным изменениям. Сегодня вы можете с успехом осуществлять различные торговые сделки, даже рискованные.

Стрелец

Вероятно, ваш авторитет сегодня заметно укрепится. Беды обходят вас стороной. Тайный недруг попробует подставить вам подножку, но в результате сам предстанет в невыгодном свете. Появится возможность оценить или переосмыслить пройденный путь. Единственной неприятностью этого совсем неплохого дня может стать ссора с человеком из близкого окружения.

Козерог

С самого утра ожидайте недоразумений и конфликтов. Судьба вновь испытывает вас на тщеславие, невнимательность к окружающим, вспыльчивость. Проявите осмотрительность и сдержанность в общении. От вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний.

Водолей

Скорее всего, сегодня все начинания будут обречены на провал, а надеждам не суждено сбыться. Неблагоприятный день для начала новых дел, планирования. Любое дело потребует массы усилий и не приведет к ожидаемым результатам. Вечером придется больше, чем обычно, заниматься семейными и бытовыми проблемами.

Рыбы

День подведения итогов. Вероятно, сегодня вы почувствуете небывалый прилив сил. Намеченные планы, контакты с партнерами, личные встречи принесут удачу и впоследствии могут стать неким фундаментом для продвижения по служебной лестнице или для финансового успеха. Все, за что бы вы ни взялись, будет удаваться, и даже из самых запутанных ситуаций вы сможете выйти с выгодой для себя.

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