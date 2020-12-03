Гороскоп на 5 декабря





Овен

Сегодня Вам лучше всего уйти с головой в дела. Постарайтесь этот день до отказа забить разными встречами, переговорами и телефонными звонками. Только не трогайте близкого человека. Сейчас Вы можете поступить очень несправедливо по отношению к нему, и Ваше поведение будет не только непонятным, но и обидным.

Телец

Вы можете рассчитывать на удачу, которая будет сопровождать Вас как в делах профессиональных, так и любовных. Не исключены новые многообещающие знакомства. Сейчас Вам придется все время держать себя в руках и не давать воли негативным эмоциям.

Близнецы

Сейчас Вам сложно будет найти общий язык с теми людьми, с которыми просто необходимо прийти к одному мнению. Возможно, Вам придется найти старую записную книжку и поднять связи, которые принесут новые перспективы.

Рак

Никаких грандиозных событий и происшествий сегодня возникнуть не должно. В профессиональном отношении значимым данный период назвать сложно. К новым источникам заработка отнеситесь настороженно. Выяснять отношения с теми, кто Вам дорог, не следует. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций.

Лев

Судьба сейчас дает Вам шансы улучшить свое положение. В ближайшее время, приняв решение, не подвергайте его сомнению и проверке, так как молниеносно возникший ответ окажется верным, а раздумья и тщательный анализ ситуации приведут к неверным выводам. В личных отношениях могут быть перемены в положительную сторону.

Дева

Благоприятное время для любых дел. Если Вы планируете перемены в своей профессиональной деятельности, то не откладывайте это в долгий ящик. Много положительных эмоций принесут встречи с друзьями и близкими людьми.

Весы

В этот день в разговорах Вам нужно соблюдать ту черту, за которую не следует шагать. Больше слушайте и меньше высказывайте свое мнение. Возможно, сейчас грядут перемены в вашей профессиональной деятельности, и если сумеете вовремя сориентироваться, то сможете занять прочное место под солнцем.

Скорпион

Вы можете поддаться собственным иллюзиям, либо подвергнуться влиянию со стороны. Поэтому лучше повременить с принятием решений, от которых зависит Ваше будущее. Сейчас нельзя идти на компромиссы с совестью, а также не стоит выяснять отношения.

Стрелец

В этот день Вам лучше занять выжидательную позицию, так как что бы Вы сейчас ни пытались предпринять, все будет получаться с совершенно противоположным результатом. В отношениях с любимым человеком особых перемен не ожидается. Постарайтесь уходить от споров и выяснения отношений.

Козерог

Новые дела сейчас лучше не начинать. День благоприятен для новых знакомств, встреч со старыми друзьями и коллегами. Единственное, что не принесет должного удовлетворения, так это профессиональная деятельность. Сейчас Вам будет скучно покорять вершины карьеры. Зато поддержкой послужат внимание и забота со стороны любимого человека.

Водолей

Займитесь сейчас построением планов на будущее. В основном это касается Вашей профессиональной деятельности. Сейчас Ваша голова будет работать в усиленном режиме. День может преподнести приятные сюрпризы в любовном отношении. Время удачное для новых знакомств.

Рыбы

Вы можете добиться больших результатов как в профессиональном, так и в личном плане. Сейчас Вам не стоит избегать дискуссий, принимайте в них самое активное участие. Ваша сила на данном этапе заключена в слове, и вы должны умело пользоваться этим. Однако постарайтесь выступать, взвешивая свои слова, не стоит проявлять бурные эмоции.

Гороскоп на декабрь 2020 года для всех знаков Зодиака