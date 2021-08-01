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Гороскоп на 3 августа


Овен

Вероятно некоторое улучшение материального благосостояния: выигрыш, возвращение долга, находка ценной вещи. Возможны деловые предложения, удачное завершение дел. Ваше обаяние покорит окружающих. Не отвлекайтесь на мелочи, иначе удача отвернется.

Телец

Звезды рекомендуют быть внимательными и осторожными, хотя не все будет зависеть от вас. Не верьте обещаниям, клятвам. Не поддерживайте пустых бесед и ненужных разговоров, иначе возможно раздражение. В разговорах с начальством рекомендуется проявить твердость в отстаивании своего мнения.

Близнецы

Во всех делах необходимы сдержанность, осмотрительность, здравый смысл. Сократите общение, особенно с малознакомыми людьми. Вероятны обман, агрессия или ограбление. Запланированные встречи перенесите на другой день. Возможно резкое ухудшение самочувствия, поэтому избегайте тяжелой физической работы.

Рак

На работе и дома вероятна нестабильность. Звезды рекомендуют трезво оценить действительность, не гоняться за пустыми проектами и не верить обещаниям. Несмотря на усилия, вы не сумеете преодолеть все преграды. Не конфликтуйте с окружающими, не навязывайте им своих мнений. Во второй половине дня возможны резкие и внезапные перепады в настроении или головные боли.

Лев

Жизненный потенциал понизится, что незамедлительно скажется на профессиональной деятельности, на отношениях с друзьями и на дальнейшей судьбе вообще. Будьте терпеливы, не давайте волю отрицательным эмоциям. Добросовестность, умение убеждать партнера, общительность помогут вам выйти из затруднительного положения.

Дева

Сегодня финансовое положение недостаточно стабильно: вероятны потери или же объем трат превысит поступления. Надежды, возложенные на предстоящие сделки, могут оказаться напрасными. Может случиться и так, что вы станете жертвой происков соперника или попадете в зависимость от настроения своего партнера. Вполне возможны серьезные перемены в личных отношениях, как положительные, так и отрицательные.

Весы

Активный, творческий день, который пройдет достаточно напряженно. Не рекомендуется рисковать или заниматься дорогостоящими покупками. Благоприятны отдых в кругу семьи, путешествия, общение с детьми. От вашей сдержанности и осмотрительности в поведении будут зависеть дальнейшие финансовые успехи, отношения с противоположным полом и эмоциональная жизнь в целом.

Скорпион

Эмоции будут преобладать над рассудком, что может привести к конфликтам с начальством и коллегами. Это приведет к ухудшению самочувствия. Полезны водные процедуры, посещение бассейна.

Стрелец

Благоприятный день для осуществления честолюбивых замыслов и целей. Вероятны значительная прибыль или получение выгодного предложения. Однако день не слишком удачен для любовных отношений, так как вероятны резкие смены настроения, беспричинная тоска, головные боли. Вторую половину дня постарайтесь провести дома.

Козерог

Благоприятный день для заключения сделок, крупных приобретений и покупок. Сегодня лучше всего заняться планированием. Звезды рекомендуют наметить приоритетные направления и правильно оценить надежность своих партнеров. Следует активно искать новые источники заработка, но при этом избегать сомнительных предложений.

Водолей

Бизнесмены сегодня могут столкнуться с проблемами, не исключены финансовые потери или появление на пути небольших трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Во второй половине дня возможны приятные романтические встречи и гармоничные отношения с близким человеком, членами семьи.

Рыбы

Постарайтесь не отвлекаться на второстепенные детали и не тратить время в пустых разговорах. Тщательный и кропотливый труд, направленный на достижение материального благополучия, принесет свои результаты. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем. В этот день появляется замечательный шанс исправить некоторые ошибки в личной жизни.


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