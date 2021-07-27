Гороскоп на 29 июля





Овен



В начале этого дня сохранится устойчивое положение во всех сферах деятельности. Ваше продвижение по службе будет зависеть от того, насколько вы не боитесь риска.

Телец

В этот день может возникнуть критическая ситуация. Рекомендуется не признавать компромиссов и не ходить протоптанными тропами. Рассчитывать можно только на себя. Позаботьтесь о сохранении собственности.

Близнецы

В центре внимания этого дня – служебные проблемы. Но не стоит забывать о здоровье. Вторую половину дня посвятите спокойному отдыху в домашней обстановке.

Рак

В результате общения с детьми вы поймете свои ошибки и просчеты. Вам необходимо меняться, избавляясь от чрезмерной строгости и независимости. Не исключено, что именно сейчас начнется период, связанный с умением правильно направлять свои жизненные силы.

Лев

Благоприятный день, который позволит вам проявить свои способности в самых различных областях. Усилится интуиция и дар предвидения, активизируется общественная деятельность. Сегодня необходимо придерживаться здорового образа жизни. Общение с детьми, подвижные игры принесут радость.

Дева

Активный, творческий день. Благоприятен для людей, связанных с искусством. Ваш богатый внутренний мир может потребовать сегодня нетрадиционного окружения. Творческий подход к делу, насыщенность чувств, личная привлекательность и доброжелательность к окружающим принесут существенные плоды.

Весы

День благоприятный для встреч, бесед и восстановления прерванных отношений. Возможно, в вашей жизни снова появится новый человек, который когда-то был способен увидеть в вас нечто такое, что другими не было открыто. Его внимание и участие поможет вам избавиться от сомнений и внесет в душу радость.

Скорпион

Этот день может заставить многих сильно волноваться и тревожиться. Сегодня вполне возможны серьезные перемены в личной жизни, связанные с новыми знакомствами и разрывом прежних связей. В любом случае не забывайте о тех, кто помогал вам в жизни.

Стрелец

У вас может появиться ощущение вялости, усталости. Чрезмерные нагрузки могут вконец вас измотать. Сбавьте деловую активность, иначе возможно возникновение серьезного заболевания. Вам необходим продолжительный отдых.

Козерог

Благоприятный день для встреч, семейных праздников, приема гостей. Ваши интуитивное проникновение в чувства окружающих, привлекательность и творческий, оригинальный взгляд на вещи смогут расположить к вам окружающих. Но вам предстоит отстаивать свои взгляды. Во второй половине дня возможны проблемы со здоровьем.

Водолей

Если вы стремитесь к переменам, то многое сможете решить уже сегодня, но главных результатов ждите немного позже. Вероятны случайные знакомства, которые не останутся бесследными в вашей жизни. В этот период вы можете повысить свою личную популярность и обрести любовь.

Рыбы

Следует проявить осторожность и осмотрительность во всем. Не полагайтесь на удачу, все будет зависеть от вашей воли. У женщин-Рыб повышенная эмоциональность и ревность приведут к цинизму. Ваше самолюбие будет уязвлено. В выяснениях отношений будьте благоразумнее.

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