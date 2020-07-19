Гороскоп на 20 июля

Предлагаем вашему вниманию астропрогноз на день от Гейдельбергской Школы Астрологии.
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КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)
Благоприятный день для коллективных мероприятий, физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе. Скорее всего именно этот день позволит вам решить одну из семейных проблем. Благоприятны семейные отношения, романтические привязанности, влюбленность. Сны обычно исполняются. Бездна, пропасть, овраг во сне - неприятность от женщины.
ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)
День связан с иллюзиями, самообманом. Регрессивное движение Меркурия указывает на опасность быть обманутым в коммерческих операциях. Отложите крупные покупки. При обращении в правительственные организации или при работе с документами противопоказаны поспешность, излишняя доверчивость. Весьма вероятно новое кратковременное увлечение. Не стоит слепо доверять партнерам.
РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)
Вас ожидает спокойный и гармоничный день. Рекомендуется трезво оценить ситуацию и сделать необходимые выводы. Рыбы получат возможность благополучно выйти из череды проблем. Благоприятно налаживание быта, физический труд на дачном участке. Если у вас есть животные, то уделите им большую часть свободного времени.
ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)
Сложный, противоречивый день. Неблагоприятное стечение обстоятельств может потребовать от вас максимальной гибкости в общении, умения менять тактику поведения в зависимости от ситуации. Возможен неожиданный поворот событий не в вашу пользу. Будьте готовы к серьезным проблемам с друзьями или близкими людьми. Семейные проблемы или бытовые хлопоты повлекут за собой дополнительные расходы. Вероятны проблемы с детьми — вам придется приложить некоторые усилия, отстаивая свой родительский авторитет.
ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)
С самого утра ожидайте недоразумений и разногласий. Не исключены неприятные новости, связанные с близкими людьми или неудачами в сфере профессиональной деятельности. Не огорчайтесь, если день покажется вам нелегким. Проблемы со временем разрешатся, а вы обретете утраченные жизнерадостность и равновесие.
БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)
Опасный, напряженный день. В семейных отношениях или в общении с партнером возможны проблемы или лживые обещания. Весьма вероятно, что на пороге появится новое увлечение, которое закончится слезами и обидами. Этот день может подарить вам неожиданную встречу. У мужчин-Близнецов возможны проблемы со здоровьем.
РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)
В этот день ваши чувства приобретут необыкновенную остроту. Вы сможете снять создавшееся напряжение, занявшись любимым делом, отложив все домашние обязанности на вторую половину дня. Остаток дня проведите вместе с детьми.
ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)
День нравственного очищения, духовных исканий и сосредоточения на философских проблемах. Любая работа, требующая активных действий, или свойственная вам решительность лягут на плечи тяжким грузом. Хорошо проявлять милость, великодушие, покровительство. Нельзя отказывать в выполнении просьб или принимать жесткие решения.
ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Вероятно, интересы детей или близких родственников потребуют от вас сегодня внимания и личного участия. Старайтесь быть приветливыми со знакомыми. Проявите мудрость и выдержку. Скорее всего, именно этот день позволит вам решить одну из семейных проблем. Благоприятный день для коллективных мероприятий, физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе.
ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)
День соблазнов и искушений. Может случиться так, что сегодня вас ждет увлекательное мероприятие, которое запомнится надолго и принесет массу приятных ощущений. Можете не беспокоиться ни о чем, так как все приключения, которые вас ожидают, закончатся благополучно.
СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)
День кармического воздаяния. События прошедшего лета могут серьезно повлиять на ваше настроение и здоровье. Благоприятное решение важных опросов и благополучный исход дела принесут спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Возможно, появятся новые надежды и планы. Сегодня лучше отдыхать или заниматься только привычной для себя домашней работой.
СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Ни в коем случае сами не делайте в этот период никаких крупных капиталовложений или покупок - неблагоприятное сочетание планет может привести к серьезным финансовым потерям.
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