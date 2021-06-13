Гороскоп на 15 июня

Овен
Вероятна нестабильность в личной жизни и партнерских отношениях. Будьте внимательны с документами и договорами. После обеда исключите конфликтность в отношениях с членами семьи.
Телец
Первая половина дня удачна для принятия важных решений, возможны позитивные изменения в работе и доходах. Вечером вероятны финансовые потери и конфликтные ситуации.
Близнецы
Первая половина дня дает возможность продемонстрировать личные достоинства и профессионализм. Вторая чревата неудачами в финансах в партнерских отношениях, в бизнесе и здоровье.
Рак
Вам сегодня требуется сохранять эмоциональную стабильность и мотивировать свои поступки. Вечером неустойчивая ситуация в контактах с властными структурами, родственниками и друзьями.
Лев
Сегодня неудачный день для обращения в государственные и медицинские учреждения, контактов с начальством и друзьями. Удача в сфере бизнеса и доходов, самопознания и наработки навыков.
Дева
Необходимо проявлять бдительность в коммерческих делах, объективность в желаниях, заботу о здоровье. Хорошее время для выполнения работы, требующей внимания к мелочам.
Весы
Конфликтный день у Весов. Трудности в карьере, отношениях с партнерами, членами семьи и властью. Тем не менее, порадуют доходы, и возможность донести свои мысли друзьям.
Скорпион
Неудачный день для социальных начинаний и контактов с партнерами. Вероятны обманы, внимание документам и договорам. Вторая половина удачна для покупок в дом и оплат по счетам.
Стрелец
Неустойчивая ситуация в сфере финансов и планов, карьеры и личной жизни. Возможны качественные изменения в сфере перспектив и бизнеса, связях с партнерами и влиятельными людьми.
Козерог
Один из самых ответственных дней. Если Вы можете сделать что-то существенное в своей жизни, то проверить свои возможности и заложить фундамент следует именно сегодня. Это день объективной оценки и совершенствования деятельности любого рода.
Водолей
Если Вы хотите развивать свою деятельность, то предпринять соответствующие шаги и заложить основы следует в этот день. Можно увидеть реальные возможности партнеров, профессиональную компетентность сотрудников. Не беритесь за то, в чем Вы не компетентны.
Рыбы
Один из самых ответственных дней — закладываются основы получения результатов. Можно оценить будущие плоды своего труда и то, сколько еще усилий придется приложить для осуществления задуманного. День созерцания и физического покоя. Поменьше суеты.
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