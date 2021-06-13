Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.48
EUR: 3.02
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гороскоп на 15 июня

Гороскоп на 15 июня


Овен

Вероятна нестабильность в личной жизни и партнерских отношениях. Будьте внимательны с документами и договорами. После обеда исключите конфликтность в отношениях с членами семьи.

Телец

Первая половина дня удачна для принятия важных решений, возможны позитивные изменения в работе и доходах. Вечером вероятны финансовые потери и конфликтные ситуации.

Близнецы

Первая половина дня дает возможность продемонстрировать личные достоинства и профессионализм. Вторая чревата неудачами в финансах в партнерских отношениях, в бизнесе и здоровье.

Рак

Вам сегодня требуется сохранять эмоциональную стабильность и мотивировать свои поступки. Вечером неустойчивая ситуация в контактах с властными структурами, родственниками и друзьями.

Лев

Сегодня неудачный день для обращения в государственные и медицинские учреждения, контактов с начальством и друзьями. Удача в сфере бизнеса и доходов, самопознания и наработки навыков.

Дева

Необходимо проявлять бдительность в коммерческих делах, объективность в желаниях, заботу о здоровье. Хорошее время для выполнения работы, требующей внимания к мелочам.

Весы

Конфликтный день у Весов. Трудности в карьере, отношениях с партнерами, членами семьи и властью. Тем не менее, порадуют доходы, и возможность донести свои мысли друзьям.

Скорпион

Неудачный день для социальных начинаний и контактов с партнерами. Вероятны обманы, внимание документам и договорам. Вторая половина удачна для покупок в дом и оплат по счетам.

Стрелец

Неустойчивая ситуация в сфере финансов и планов, карьеры и личной жизни. Возможны качественные изменения в сфере перспектив и бизнеса, связях с партнерами и влиятельными людьми.

Козерог

Один из самых ответственных дней. Если Вы можете сделать что-то существенное в своей жизни, то проверить свои возможности и заложить фундамент следует именно сегодня. Это день объективной оценки и совершенствования деятельности любого рода.

Водолей

Если Вы хотите развивать свою деятельность, то предпринять соответствующие шаги и заложить основы следует в этот день. Можно увидеть реальные возможности партнеров, профессиональную компетентность сотрудников. Не беритесь за то, в чем Вы не компетентны.

Рыбы

Один из самых ответственных дней — закладываются основы получения результатов. Можно оценить будущие плоды своего труда и то, сколько еще усилий придется приложить для осуществления задуманного. День созерцания и физического покоя. Поменьше суеты.

Гороскоп на июнь 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.


Подписаться


Гороскоп для знака Зодиака Овен
Гороскоп для знака Зодиака Телец
Гороскоп для знака Зодиака Близнецы
Гороскоп для знака Зодиака Рак
Гороскоп для знака Зодиака Лев
Гороскоп для знака Зодиака Дева
Гороскоп для знака Зодиака Весы
Гороскоп для знака Зодиака Скорпион
Гороскоп для знака Зодиака Стрелец
Гороскоп для знака Зодиака Козерог
Гороскоп для знака Зодиака Водолей
Гороскоп для знака Зодиака Рыбы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (Видео)
В Санкт-Петербурге с 17 июня усилят меры безопасности из-за коронавируса
Футболисты Украины уступили Нидерландам на старте чемпионата Европы
Китай собирается в 2030 году запустить миссию по доставке образцов с Марса
В мире за сутки выявили более 387 тыс. случаев заражения коронавирусом
Гороскоп на 15 июня
Любые санкции в первую очередь бьют по простым гражданам - депутат Украины
Новым премьер-министром Израиля стал Нафтали Беннет
«Рух» разгромил «Торпедо-БелАЗ» и поднялся на третье место в таблице футбольного чемпионата Беларуси
Команда Австрии одержала первую победу на чемпионатах Европы по футболу
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Вырождение Романовых
Более 180 фестивалей планируется провести в Беларуси в этом году
Макей: нас настораживают заявления НАТО
Гандболисты "Барселоны" в десятый раз выиграли Лигу чемпионов
Макей: сегодня нам в уши льется много красивых слов о правах человека и демократии, но это мишура
Макей: под видом выхолощенных лозунгов западные политики поощряют головорезов
Макей: в международных отношениях расцветает триумф говорящих голов без мозгов
Джокович выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису
Лидеры стран G7 приняли декларацию по борьбе с новыми пандемиями
Напиток императора: топ-10 фактов о чае
Мужчину, устроившего стрельбу на улице итальянского города Ардеа, нашли мертвым
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Романтика тихого озера
«Ислочь» и брестское «Динамо» сыграли вничью в матче ЧБ по футболу
Причина ДТП в Ленинградской области - водитель не справился с управлением
Англичане победили сборную Хорватии в матче чемпионата Европы по футболу
В Саудовской Аравии посещать торговые центры смогут только вакцинированные от коронавируса
Французский "Пари Сен-Жермен" занял 3-е место в гандбольной Лиге чемпионов
Страны G7 договорились сократить углеродные выбросы до нуля к 2050 году
В Ленинградской области опрокинулся экскурсионный автобус с 45 пассажирами
Жители Молодечно о фестивале белорусской песни и поэзии: это праздник для всех
Правительство России одобрило упрощение процедуры пребывания в стране иностранных студентов
Сулугуни, моцарелла, косичкой, с укропом, с цукатами: в Славгородском районе устроили «Сырный фест»
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Тени в доме
Литературный альманах произведений белорусских и казахских писателей презентуют в НББ
Женщине пришлось силой затягивать в дом пса, который несколько часов загорал на солнце (Видео)
Лидеры стран G7 решили ускорить производство и поставки вакцин от коронавируса по всему миру
Белоруски выиграли 4 медали в финалах отдельных видов ЧЕ по художественной гимнастике в Болгарии
При стрельбе на улице итальянского города Ардеа погибли двое детей и мужчина
Исполнение иностранцами белорусских песен на фестивале "Маладзечна" имело бы успех - Елисеенков
В России за семь дней выявили на 30% больше заболевших COVID-19, чем неделю назад
Западу есть над чем работать у себя дома вместо проявления лишней геополитической активности - сенатор
Девять человек погибли при взрыве шахты в Колумбии
От Одри Хепберн до Селены Гомес: самые знаменитые брюнетки своего времени
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Санкционная распущенность
Около 50 сыроваров представили продукцию на "Сырном фесте" в Славгородском районе
Илья Ивашко вышел в 3-й круг квалификации теннисного турнира в Галле
Мужчина открыл стрельбу на улице итальянского города Ардеа
Авторы
СКАНИРУЙТЕ