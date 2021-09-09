Гороскоп на 11 сентября





Овен



Великолепный день для решения любых вопросов, для любых дел. Возможны приятные контакты. Очень удачный день для покупок, торговли, ухода за волосами и косметических процедур. Сегодня можно неплохо развлечься и пойти на романтическое свидание.

Телец

Благоприятный день, однако звезды не рекомендуют активной деятельности в профессиональной сфере – удача может отвернуться в любой момент. В отношениях с коллегами избегайте резких суждений или нелицеприятных высказываний, о которых вам потом придется жалеть.

Близнецы

Приготовьтесь к переменам – появятся новые перспективные планы, которые сулят неплохие денежные доходы. Задуманное в этот день может в скором времени воплотиться. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям. Не полагайтесь на чужое мнение – оно ошибочно. Принимайте решения самостоятельно. Не исключено, что сегодня ваша личная жизнь удивительным образом переплетется с профессиональной работой, что повлечет за собой определенные перемены в вашем положении.

Рак

Хороший день для физических нагрузок, длительных прогулок, активного отдыха на свежем воздухе. Для мужчин вероятно интересное знакомство либо романтическое свидание. Залог успеха – умение вызвать собеседника на откровенность. Женщинам звезды советуют не полагаться на удачу в торговых сделках или азартных играх – вероятны финансовые потери.

Лев

Жизненный потенциал находится на невысоком уровне, поэтому вы не сможете в полной мере проявить свои таланты и способности. Все, чего вы добьетесь, будет достигнуто с большим трудом. Расположение звезд указывает на опасность финансовых потерь или обмана в коммерческих операциях. Нерешенные вопросы или неожиданные проблемы могут заставить вас изрядно потрудиться для того, чтобы вернуть события в привычное русло.

Дева

Сегодня полезно общение в коллективе и активный отдых среди единомышленников. Ваши великодушие, теплота и щедрость оживят любое общество, вселят в окружающих оптимизм и веру в будущее. Не исключено новое увлечение, которое будет, к сожалению, кратковременным.

Весы

Сегодня не исключены неожиданные повороты в судьбе, которые приведут к финансовым потерям или непредвиденным тратам. Вероятное изменение финансовой ситуации потребует корректировки планов или пересмотра намеченных действий. Рассчитывайте на помощь окружающих – ваши благородство и щедрость натуры таковы, что партнеры незамедлительно откликнутся на призыв.

Скорпион

День удачен для общения и новых знакомств. Благоприятны дела, которые требуют концентрации внимания, тщательности исполнения или скрупулезности. День отмечен гармонией, равновесием и справедливостью. Звезды готовы помочь вам в попытке осуществить наиболее честолюбивые замыслы и достичь желаемых целей.

Стрелец

День благоприятный для начала нового дела, путешествий, карьеры. Решительно приступайте к осуществлению своих планов – вероятность успеха очень велика. Звезды сулят успех во всех начинаниях, однако не следует проявлять расточительность – вы можете выбросить деньги на ветер. Возможно важное знакомство или неожиданное стечение обстоятельств, которое положительно скажется на развитии дел.

Козерог

Если сегодня вы захотите сделать покупку, осуществите свой замысел прямо с утра, так как во второй половине дня постороннее влияние или неблагоприятное стечение обстоятельств может привести к финансовым потерям. Следует активно искать новые источники заработка, но при этом избегать сомнительных предложений – возможны обман или тайная корысть.

Водолей

Благоприятный день для решения накопившихся дел или укрепления собственных позиций. Несправедливость по отношению к вам или к кому-то из вашего окружения может вызвать у вас гневный протест. Активность и прямота помогут вам исправить положение, однако вспыльчивость и нетерпение могут затруднить разрешение проблем. Коммерческие операции, связанные с риском, принесут убытки.

Рыбы

Ваше усердие и работоспособность принесут свои плоды. Не отказывайтесь от советов, помощи и поддержки партнеров – участие благожелательно настроенных к вам людей поможет избежать ошибок. Возросший жизненный потенциал благоприятно скажется на способности к самовыражению. В личной жизни пока не предвидится никаких значительных перемен.

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