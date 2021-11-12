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  2. Гора рассказал об уголовных делах по факту гибели беженцев на границе

Гора рассказал об уголовных делах по факту гибели беженцев на границе

Все уголовные дела по факту гибели беженцев на границе возбуждены в отношении неустановленных лиц, которые совершили противоправные действия на территории сопредельных государств, сообщил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора в программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

- Следственным комитетом принято решение о возбуждении ряда уголовных дел, по некоторым фактам (гибели беженцев. - Прим. БЕЛТА) проводится доследственная проверка. В основном эти дела связаны с гражданами Ирака, других государств, которые через нашу территорию пытались попасть в сопредельные государства: Польшу, Литву. Которые оттуда были выдворены, - сказал Дмитрий Гора.

Председатель Следственного комитета подробнее остановился на факте смерти гражданина Ирака, которая наступила в результате насильственных действий. Согласно заключению экспертизы, мужчине нанесено более 30 ударов продолговатым твердым предметом, очевидно, дубинкой.

- Внутреннее кровоизлияние… Человек выдворен на нашу территорию. И на нашей территории скончался. Естественно, мы приняли решение о возбуждении уголовного дела, - подчеркнул Дмитрий Гора.

По его словам, есть уголовные дела по фактам смерти в результате переохлаждения.

- Еще раз хочу подчеркнуть, что все эти материалы проверки и уголовные дела возбуждены в отношении неустановленных лиц, которые совершили противоправные действия на территории сопредельных государств, - заключил председатель Следственного комитета.
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