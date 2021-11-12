Гора рассказал об уголовных делах по факту гибели беженцев на границе

- сказал Дмитрий Гора.Председатель Следственного комитета подробнее остановился на факте смерти гражданина Ирака, которая наступила в результате насильственных действий. Согласно заключению экспертизы, мужчине нанесено более 30 ударов продолговатым твердым предметом, очевидно, дубинкой., - подчеркнул Дмитрий Гора.По его словам, есть уголовные дела по фактам смерти в результате переохлаждения.- заключил председатель Следственного комитета.