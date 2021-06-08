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Головченко вручил награды лауреатам Премии Правительства за достижения в области качества

Премьер-министр Роман Головченко сегодня вручил награды лауреатам Премии Правительства за достижения в области качества 2020 года. Ими с али 13 организаций. 22 организации подтвердили звание лауреата повторно. Ещё 2 организации признаны дипломантами конкурса. Победители представляют машиностроительную, транспортную, энергетическую, пищевую и другие отрасли, а также сферу услуг. В рамках церемонии также отмечены нагрудным знаком «Лидер качества» руководители ряда предприятий, достигших наивысших результатов в области качества продукции и системного менеджмента. Кроме того вручены дипломы победителям конкурсов «Лучший менеджер по качеству» и «Лучшая дипломная и научно-исследовательская работа студентов в области менеджмента и контроля качества 2020 года». Вручая заслуженные награды Роман Головченко отметил, что качество формирует основу экономической мощи страны.

- Премия Правительства в области качества – ежегодная награда, которая присуждается лучшим организациям страны за значительные итоги в области качества и конкурентоспособности продукции и услуг, за внедрение инновационных технологий и достижения в области менеджмента. Сохранить лидерство сегодня смогут только те компании, которые выстраивают стратегию и тактику своего развития на основе качества во всех сферах деятельности.

Премьер-министр отметил, что современный мир требует того, чтобы стандарты качества внедрялись на всех стадиях жизненного цикла изделий.

- Отрадно, что в нашей стране такие предприятия лидеры в области качества безусловно есть. Лауреаты берут на свое вооружение современные принципы и идеи, которые воплощены в модели Премии Правительства.

Премьер-министр особо отметил, что лауреаты Премии успешно осваивают новые рынки сбыта и развивают экспорт и тем самым наполняют поняте белорусское качество новым смыслом.

- Безусловным приоритетом в этом вопросе безусловно является экспорт и его диверсификация. Образцами того, как можно решать поставленные задачи являются организации, которые сегодня будут награждены. Более 50 процентов выпускаемой продукции и услуг поставляют на экспорт победители. Создание высокотехнологичной и конкурентоспособной на мировом рынке продукции не возможно без инновационных технологий, высокопроизводительного и энергосберегающего оборудования. Поэтому среди лауреатов – динамично развивающиеся предприятия различных отраслей.

Роман Головченко обратил внимание, что среди победителей как государственные организации, так и частные компании. Также он подчеркнул высокую роль, которую играет наука в повышении качества выпускаемой продукции.

- Научная и инновационная направленность развития Беларуси, конечно во многом базируется на отечественных научных разработках, которые создаются в научных организациях. В том числе в университетах, которые являются одним из ключевых элементов инновационного развития страны. Научно ориентированное образование молодежи способно создать высокий потенциал,который способствует устойчивому развитию общества и экономики.

Роман Головченко поздравил всех победителей конкурса и пожелал дальнейшей успешной работы на благо нашей страны.

Отметим, звание лауреата Премии обеспечивает организации репутацию надёжного производителя высококачественной и конкурентоспособной продукции, способствует расширению рынков ее сбыта и открывает новые деловые возможности. Лауреаты Премии в течение 3 лет могут использовать изображение ее эмблемы в маркировке товаров,документации и в рекламных материалах.
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