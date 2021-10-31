Головченко: автотранспорт имеет ключевое значение в обеспечении эффективной работы экономики

Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство имеют ключевое значение в обеспечении эффективной работы экономики, способствуют реализации масштабных инвестиционных и социальных проектов. Об этом говорится в поздравлении Премьер-министра Романа Головченко по случаю Дня автомобилиста и дорожника.
- Благодаря вашему труду в республике строятся современные магистрали и мосты, обновляется автотранспортный парк, внедряются передовые технологии. Сплоченность и организованность позволяют вам обеспечивать эффективную работу транспортного комплекса, повышать транзитный потенциал страны, развивать рынок пассажирских и грузовых автоперевозок, - говорится в поздравлении.
Роман Головченко подчеркнул, что залогом дальнейшего совершенствования сферы автомобильного транспорта и дорожного хозяйства являются ответственный подход к делу, компетентность и высокий профессионализм работников сферы.
- Убежден, что традиции, знания и накопленный опыт позволят вам и впредь успешно решать поставленные задачи.
Премьер-министр пожелал крепкого здоровья, мира, добра, счастья, благополучия и новых профессиональных достижений на благо белорусского народа.
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