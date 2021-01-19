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  2. Гигин: программа на новую пятилетку ориентирована на интересы человека, а все поставленные задачи реалистичны

Гигин: программа на новую пятилетку ориентирована на интересы человека, а все поставленные задачи реалистичны

Об этом корреспонденту sb.by заявил декан факультета философии и общественных наук БГУ Вадим Гигин, комментируя основные положения проекта Программы социально-экономического развития страны до 2025 года:

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– Нынешняя программа, как и все прядущие, ориентирована на интересы человека, а все показатели сбалансированы. Важно, чтобы общество понимало эти цели. Поэтому здесь большая ответственность лежит не только на Правительстве, органах местной власти, но и на СМИ, на гражданском обществе.

По мнению эксперта, любые показатели и цифры хоть и стоит воспринимать критически, всем важно видеть ориентиры развития страны и общества:

– Для того, чтобы в это сложное для всего мира время мы четко понимали, чего мы ждем от государства, что можем от него потребовать, а в каких вопросах государство может положиться на своих граждан.  Создание модели «государство-партнер»  – это новый этап белорусской модели развития. С моей точки зрения, это самое главное: выстраивание модели государство – общество – человек.  

Отвечая на вопрос, способна ли сегодня белорусская экономика обеспечить все заявленные задачи, Вадим Гигин подчеркнул:

 – Это не только наша, но и международная оценка: белорусский финансово-экономически блок уже не первый год на международном уровне оценивается достаточно высоко. Поэтому поставленные задачи реалистичны. Там нет каких-то заоблачных цифр. Даже уровень роста ВВП (21,5 % к концу 2025 года. – Прим. ред). Эти показатели в целом скоррелированы с тем, что происходит в Союзном государстве.

Вадим Гигин также уточнил, что сейчас экспертное сообщество должно критично подойти к программе и все детально обсудить. Предложенные показатели не окончательны:

– Важно, что обсуждение началось за несколько недель до Всебелорусского народного собрания, где Программа будет утверждена и станет для Правительства руководящим документом.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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