Гигин: программа на новую пятилетку ориентирована на интересы человека, а все поставленные задачи реалистичны

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По мнению эксперта, любые показатели и цифры хоть и стоит воспринимать критически, всем важно видеть ориентиры развития страны и общества:Отвечая на вопрос, способна ли сегодня белорусская экономика обеспечить все заявленные задачи, Вадим Гигин подчеркнул:(21,5 % к концу 2025 года. – Прим. ред).Вадим Гигин также уточнил, что сейчас экспертное сообщество должно критично подойти к программе и все детально обсудить. Предложенные показатели не окончательны: