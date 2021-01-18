Гигин о ВНС: для власти сейчас важно использовать общественную активность

О ключевых моментах Всебелорусского народного собрания, которое пройдет 11 и 12 февраля, рассуждал декан факультета философии и общественных наук БГУ Вадим Гигин в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Эксперт подчеркнул, что сегодня многие политические оппоненты стремятся принизить роль Всебелорусского народного собрания разными способами.
– Очевидно, что протесты ушли с улиц и в целом их инфраструктура, которая создалась еще летом, распадается. Нужен новый триггер, который поднимет пресловутую вторую волну, которую ждут оппоненты власти. Им и пытаются сделать ВНС. Но повышенное внимание даже со стороны несогласных к форуму и определяет его общественную значимость, – подчеркнул общественный деятель.
Он также отметил, что, общаясь с регионами, видно, насколько конкуренция за места на ВНС высока.
– Сторонники власти, которые хотели принять участие, но не были избраны на районных собраниях и профсоюзами, сейчас возмущаются и говорят, что у них очень много идей. Это люди с активной гражданской позицией. Выдвижение делегатов на ВНС, особенно на местах, подняло волну общественной активности. Для власти сейчас важно ее использовать, – добавил он.
Вадим Гигин указал на то, что ВНС – не просто двухдневный форум. Это и процесс выдвижения и выбора делегатов, и этап ответственной работы по сбору и обобщению предложений по дальнейшему развитию страны, и даже происходящая уже сейчас информационная шумиха.
Говоря о конституционной реформе, эксперт отметил, что она определит политические институты власти. Ожидается всестороннее обсуждение и внесение предложений.
– Те, кто думает, что вариант Конституции уже заготовлен, глубоко ошибаются, – поделился мнением он. – На данный момент не определено, какими полномочиями будут обладать те или иные органы власти.
Гигин подчеркнул, что важной будет и тема национального единства и примирения. Специалист уверен, что, живя в одной стране, люди должны уважать друг друга и найти верный путь преодоления непонимания.
Гость программы также обозначил важность темы социально-экономического развития страны.
– Мы должны задать программу будущего. Люди должны видеть и понимать, как будет развиваться экономика и какие показатели будут достигнуты даже через пять лет, – заключил он.
Фото: БЕЛТА
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Гигин о ВНС: для власти сейчас важно использовать общественную активность
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