Об этом sb.by заявил декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, комментируя решение о повышении роли Совета Безопасности и расширение его полномочий:
– Данное решение Главы государства назрело давно. Безусловно, импульс ему придали события лета и осени 2020 года. Хотя вызвано оно не только чрезвычайными обстоятельствами, но и продиктовано общемировой тенденцией. Нужно отметить, что в ряде стран Совет Безопасности обладает достаточно большими полномочиями и играет значительную роль в системе государственного управления. Можно отметить хотя бы опыт наших соседей – Российской Федерации, Казахстана и, пусть это прозвучит парадоксально, Украины. Поэтому очевидно придание этому органу более высокого статуса. Повышение уровня Совбеза – это очередной шаг (вслед за принятыми ранее поправками в ряд законов), позволяющий еще больше укрепить национальную безопасность государства.
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Гигин о повышении роли Совбеза: это продиктовано общемировой тенденцией
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