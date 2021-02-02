Гигин: молодежь настроена патриотично, с пониманием своего гражданского долга

Говоря о взаимодействии поколений, эксперт рассказал, какой путь старшее поколение хочет видеть для молодежи.
– Мы бы хотели, чтобы представители молодого поколения становились ответственными гражданами, которые любят свою страну. Это самое главное, – подчеркнул Гигин. – Любовь к своей стране проявляется в конкретных делах: на благо себе, своей семьи, государства. Университета, если там учишься. Завода, если там трудишься. Кажется, это банальные истины, но именно таким хочется видеть следующее поколение.
Декан ФФСН БГУ считает, что диалог с молодежью, безусловно, нужно налаживать, однако он должен быть двусторонним и конструктивным. «Ни в коем случае перемены не должны быть ради перемен», – отметил Гигин.
При этом проблем в налаживании контакта между поколениями возникнуть не должно, если молодежь будет настроена патриотично. В Беларуси, по мнению декана ФФСН БГУ, дела обстоят именно так.
– В целом молодые люди настроены патриотично, с пониманием своего гражданского долга и ответственности. Они готовы задавать острые вопросы, а власть готова давать ответы. Этот дух мы должны сохранить, – подытожил эксперт.
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