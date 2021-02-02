Гигин: молодежь настроена патриотично, с пониманием своего гражданского долга

Декан ФФСН БГУ считает, что диалог с молодежью, безусловно, нужно налаживать, однако он должен быть двусторонним и конструктивным. «Ни в коем случае перемены не должны быть ради перемен», – отметил Гигин.



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Говоря о взаимодействии поколений, эксперт рассказал, какой путь старшее поколение хочет видеть для молодежи.– подчеркнул Гигин. –При этом проблем в налаживании контакта между поколениями возникнуть не должно, если молодежь будет настроена патриотично. В Беларуси, по мнению декана ФФСН БГУ, дела обстоят именно так.подытожил эксперт.В ток-шоу «Будни» обсуждаются актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.