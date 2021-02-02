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  2. Гигин: молодежь настроена патриотично, с пониманием своего гражданского долга

Гигин: молодежь настроена патриотично, с пониманием своего гражданского долга

В целом молодые люди в Беларуси настроены патриотично, с пониманием своего гражданского долга и ответственности. Таким мнением декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин поделился в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


Говоря о взаимодействии поколений, эксперт рассказал, какой путь старшее поколение хочет видеть для молодежи.

– Мы бы хотели, чтобы представители молодого поколения становились ответственными гражданами, которые любят свою страну. Это самое главное, – подчеркнул Гигин. – Любовь к своей стране проявляется в конкретных делах: на благо себе, своей семьи, государства. Университета, если там учишься. Завода, если там трудишься. Кажется, это банальные истины, но именно таким хочется видеть следующее поколение.

Декан ФФСН БГУ считает, что диалог с молодежью, безусловно, нужно налаживать, однако он должен быть двусторонним и конструктивным. «Ни в коем случае перемены не должны быть ради перемен», – отметил Гигин.





При этом проблем в налаживании контакта между поколениями возникнуть не должно, если молодежь будет настроена патриотично. В Беларуси, по мнению декана ФФСН БГУ, дела обстоят именно так.

– В целом молодые люди настроены патриотично, с пониманием своего гражданского долга и ответственности. Они готовы задавать острые вопросы, а власть готова давать ответы. Этот дух мы должны сохранить, – подытожил эксперт.

В ток-шоу «Будни» обсуждаются актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.
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Фото: Алексей МАТЮШ
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