Таким мнением декан факультета философии и социальных наук (ФФСН) БГУ Вадим Гигин поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
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– Такие испытания, которые выпали Беларуси, показывают подлинную суть политиков, управленцев, государственных мужей. То, как себя сейчас ведет Министерство иностранных дел под руководством Владимира Макея, и информационный фронт, который держит пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз, вызывает искреннее уважение, – заявил эксперт.
В качестве конкретных примеров он привел ту линию, которую выдерживает белорусский МИД во взаимодействии с зарубежными политиками и организациями, политику реагирования на внешние вызовы. По мнению Вадима Гигина, представители ведомства действуют «спокойно; где надо резко ответить, делают это, но не перегибая палку». Положительно декан ФФСН БГУ оценил и поведение большинства наших дипломатов за рубежом.
– МИД стал одним из важнейших источников устойчивости Беларуси. [Его деятельность является одной из причин] того, что удалось выдержать удар гибридной войны, который мы ощутили в прошлом году, и сохранить суверенитет нашей страны, – подытожил спикер.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Гигин: МИД стал одним из важнейших источников устойчивости Беларуси
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