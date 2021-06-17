Гигин: МИД стал одним из важнейших источников устойчивости Беларуси

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– заявил эксперт.В качестве конкретных примеров он привел ту линию, которую выдерживает белорусский МИД во взаимодействии с зарубежными политиками и организациями, политику реагирования на внешние вызовы. По мнению Вадима Гигина, представители ведомства действуютПоложительно декан ФФСН БГУ оценил и поведение большинства наших дипломатов за рубежом.– подытожил спикер.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.