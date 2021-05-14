Гигин: любой человек, который поднимает бчб-флаг, предает память наших дедов, прадедов

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, – отметил гость студии.Вадим Гигин подчеркнул, что все потуги оппозиции уравнять якобы преступления советских органов и нацистских оккупантов кощунственны, а то, что это делается 9 Мая, – откровенная провокация., – подытожил политолог.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.