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  2. Гигин: любой человек, который поднимает бчб-флаг, предает память наших дедов, прадедов

Гигин: любой человек, который поднимает бчб-флаг, предает память наших дедов, прадедов

Об этом в ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин.


– Под бчб-флагом ни в какую повестку 9 Мая вы никогда не впишитесь, – отметил гость студии. – Будете ходить под бчб-флагом – значит, для вас Дня Победы нет. Что бы вы ни говорили. Каждый должен понимать: любой человек, который поднимает бчб-флаг, особенно сейчас, предает память наших дедов, прадедов. Любой человек, который поднимает бчб-флаг, я убежден, в годы войны был бы в рядах полицаев, коллаборационистов, сотрудников оккупационных газет и так далее. Никаких сомнений в этом нет. 

Вадим Гигин подчеркнул, что все потуги оппозиции уравнять якобы преступления советских органов и нацистских оккупантов кощунственны, а то, что это делается 9 Мая, – откровенная провокация. «Они борются за то, чтобы было запрещено знамя Победы, 9 Мая, чтобы уравнять в правах и памяти советских партизан и нацистских полицаев, коллаборационистов, всю эту сволочь, которая окопалась на Западе под видом второй волны белорусской диаспоры. Что такое белорусская диаспора за Западе после Второй мировой войны? Это полицаи, нацистские прислужники и их потомки. Они раскаялись в этом? Нет. Они считают себя героями за какое-то национальное дело. Белорусский национализм времен Второй мировой войны – это разновидность нацизма. Почему? Потому что они прислуживали нацистам и выполняли их приказы», – подытожил политолог.

Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.

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Фото: Михалевич Диана
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