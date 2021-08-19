Гигин: афганское поражение – это веха завершения монопольного лидерства США

Отвечая на вопрос о том, что означает поражение США в Афганистане, политолог сказал:
– Афганское поражение символизирует окончание однополярного мира. Это веха завершения монопольного лидерства США.
Вместе с тем Вадим Гигин отметил, что крах американского лидерства и монополии США начался еще в 2008 году, а завершился в нынешнем, когда Джо Байден принял решение вывести войска из Афганистана.
– Этот переходный период начался с мирового экономического кризиса, зародившегося в США. Очень важной в то время была война в Грузии, когда американцы накачали эту страну оружием, но не смогли оказать союзнику существенную поддержку. Затем началась вся эта ситуация на постсоветском пространстве. [Американцы] переключились на противодействие России. Параллельно Китай сравнялся по экономическому потенциалу с Соединенными Штатами. Отмечу, что во время пандемии американцы не оказались лидерами. У них была одна из самых катастрофических ситуаций по COVID-19. А первую вакцину изобрела Российская Федерация, как [американцы] ей ни противостояли. Они не смогли нанести открытое военно-политическое, информационно-пропагандистское и экономическое поражение своим противникам. Излюбленные инструменты США в этой ситуации, то есть санкции, тоже не работают. И наконец, поражение в Афганистане символизирует завершение этого периода, – обратил внимание эксперт.
– Есть плохая новость: в Афганистан с очень драматическими последствиями пришли исламские радикалы. Но есть и хорошая: друзья, сегодня мы с вами проснулись в уже не однополярном мире, – добавил Вадим Гигин.
Завершая разговор, политолог подчеркнул, что поражение США в Афганистане – это событие мирового значения.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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