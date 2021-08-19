Гигин: афганское поражение – это веха завершения монопольного лидерства США

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Отвечая на вопрос о том, что означает поражение США в Афганистане, политолог сказал:Вместе с тем Вадим Гигин отметил, что крах американского лидерства и монополии США начался еще в 2008 году, а завершился в нынешнем, когда Джо Байден принял решение вывести войска из Афганистана.– обратил внимание эксперт.– добавил Вадим Гигин.Завершая разговор, политолог подчеркнул, что поражение США в Афганистане – это событие мирового значения.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.Смотрите также: