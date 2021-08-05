ГАИ: лица, передвигающиеся на средствах персональной мобильности, будут приравнены к пешеходам

Отмечается, что действующим законодательством передвижение лиц на СИМ не урегулировано на должном уровне. МВД инициированы изменения в Правила дорожного движения: предлагается рассматривать лиц, передвигающихся на средствах персональной мобильности, в качестве пешеходов.Езда на подобных устройствах будет разрешена на велосипедных дорожках, а при их отсутствии – по тротуару, пешеходной дорожке либо обочине. При этом важно, чтобы водители не создавали препятствий другим участникам дорожного движения.Техника должна будет соответствовать нескольким требованиям (допустимая скорость не более 25 км/ч, исправные тормозная система и рулевое управление , наличие фары (фонаря) при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости). Если средство персональной мобильности не будет отвечать этим параметрам, его участие в дорожном движении будет запрещено. Предусмотрен запрет на использование средств персональной мобильности нетрезвыми лицами и детьми в возрасте до 12 лет.Пересечение проезжей части на СИМ должно будет осуществляться со скоростью идущего обычным шагом пешехода.Госавтоинспекция рекомендует соблюдать следующие правила:– двигайтесь по безопасным траекториям;– перед пересечением проезжей части по пешеходному переходу необходимо остановиться, убедиться, что выезд на дорогу безопасен и только после этого пересекать проезжую часть со скоростью идущего пешехода;– передвигайтесь со скоростью, которая позволит в случае возникновения препятствия на пути безопасно остановиться, не прибегая к экстренному торможению;– крепко держитесь за руль (при его наличии) и не перевозите пассажиров;– во время движения не отвлекайтесь на телефонные разговоры или просмотр уведомлений на экране смартфона, постоянно контролируйте ситуацию вокруг себя, соблюдайте безопасную дистанцию до других участников движения;– заметив рядом детей, снижайте скорость и будьте готовы к резкой смене движения маленьких пешеходов;– проезжая возле выходов из подземных переходов, торговых объектов, крытых остановок общественного транспорта, снижайте скорость и будьте готовы к внезапному появлению людей;– в темное время суток и при недостаточной видимости обозначьте себя световозвращающими элементами, спереди установите фару, излучающую белый свет;– ни в коем случае не пользуйтесь средствами персональной мобильности в состоянии опьянения или при плохом самочувствии;– используйте шлем и иную защитную экипировку.