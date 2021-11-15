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  2. Фотофакт. Жители Берлина вышли на демонстрацию в поддержку беженцев, которые не могут попасть в ЕС

Фотофакт. Жители Берлина вышли на демонстрацию в поддержку беженцев, которые не могут попасть в ЕС

В Берлине прошел митинг в поддержку людей, которые безуспешно пытаются попасть в ЕС. Марш начался у Бранденбургских ворот и продолжился в направлении штаб-квартиры министерства иностранных дел Германии.


В акции приняли участие сотни человек. В руках они несли плакаты с надписью "Откройте границы", скандируя: "Ни один человек не может быть вне закона", и фотографии беженцев, застрявших на белорусско-польской границе. Бедственное положение мигрантов на белорусско-польской границе не оставляет равнодушными простых жителей Германии. 


Протестующие призвали свое правительство отреагировать на ситуацию и оказать всю возможную помощь мигрантам.


Фото: Presseservice Rathenow
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