Фотофакт. Люди несут цветы к зданию КГБ в знак памяти о погибшем сотруднике

Предварительно установлено, что 28 сентября сотрудники органов государственной безопасности проводили специальные мероприятия по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. Как рассказали в Следственном комитете, «на законные требования сотрудников правоохранительных органов 31-летний житель Минска отказался открыть дверь квартиры и заблокировался в ней. С целью последующего так называемого хайпа проводил видеосъемку. После проникновения в квартиру сотрудников мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону правоохранителей. В результате одному из них причинены телесные повреждения, от которых он скончался в больнице». Минчане в знак памяти о сотруднике, погибшем во время исполнения служебного долга, несут цветы к зданию КГБ.