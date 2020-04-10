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  2. Фотофакт. Как выглядит минская площадь Победы без забора

Фотофакт. Как выглядит минская площадь Победы без забора

Накануне с объекта были демонтированы заграждения, скрывавшие строительные работы, передает корреспондент sb.by.

Сейчас на площади Победы в Минске завершается реконструкция. Вечный огонь пока не зажигали, зато обновили площадку перед обелиском, постаменты с капсулами с землей городов-героев, высадили елочки.

Под землей строительные работы пока продолжаются. От горожан также пока скрыто место, где располагается Мемориальный зал в честь Героев Советского Союза, погибших при освобождении Беларуси. Реконструкция должна завершиться до начала мая.

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Фото: Владимир ЖДАНОВИЧ
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