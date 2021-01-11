Серость и слякоть ушли: уже который день белорусы радуются легкому морозу и белоснежным сугробам. Вблизи Минска есть много красивых мест, но, пожалуй, самое живописное – у моста на водохранилище Криница. Там каждый год у незамерзающей части водоема остаются зимовать десятки прекрасных уток и лебедей. Людей птички не боятся: они с радостью ухватят кусок хлеба прямо из ваших рук. Красоту единственного места в окрестностях столицы, где в холода птицы собираются в таком количестве, запечатлела корреспондент sb.by.
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Фотофакт. Дикие утки и лебеди на Минском море
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Фото: Елизавета БАРАНОВА