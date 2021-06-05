Фестиваль «Вытоки» в Орше – стримы

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В эти дни в Орше проходит культурно-спортивный фестиваль «Вытокі». На этот раз традиционные мероприятия объединены общим слоганом «Крок да Алімпу». 5 июня 2021 года три дня насыщенной программы венчают региональный олимпийский день, конкурсная программа, танцевальный брейк-данс батл, конкурс вокалистов и гала-концерт. В музыкальной программе примут участие звезды белорусской эстрады и молодые таланты. Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!