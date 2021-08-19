Федор Повный обратился к предателям Родины: людям, которые совершили ошибку, желаю найти в себе силы ее признать

Об этом заявил настоятель прихода Храма-памятника в честь Всех Святых Федор Повный в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
– Предательство считалось величайшим злом во все времена. Вспомните тот факт, что в Беларуси было не только много партизан, но и прислужников оккупационного режима. Это те люди, которые продали совесть за хлеб и за жизнь и не получили ожидаемого. Они принесли страдания собственному народу и близким. Иуда не выдержал голоса совести и повесился. Апостол Петр, когда понял, что трижды отрекся от Христа, оплакивал содеянное всю жизнь, а народ, предавший сына Божьего, был лишен родины. Не нужно слов, ведь предатели наказали сами себя. Выйти из этой тьмы будет можно только тогда, когда будет искоренена истинная причина предательства.
От себя настоятель пожелал людям, совершившим ошибку, найти в себе силы ее признать.
– Всегда нужно помнить: мы живем в одном большом доме, имя которому – Беларусь. Мы перед Богом отвечаем за этот уголок земного шара, за своего ближнего и душу, – считает Федор Повный.