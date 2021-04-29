Сертификаты о вакцинации должны быть введены в Евросоюзе сроком максимум на 12 месяцев. Такое требование отражено в переговорной позиции Европарламента (ЕП), утвержденной в четверг на сессии ЕП в Брюсселе, сообщает ТАСС.
– В четверг Европарламент принял свою переговорную позицию по предложению о выдаче сертификата, дающего право на свободное передвижение по Европе во время пандемии коронавируса. Депутаты Европарламента согласились с тем, что новый сертификат ЕС COVID-19 (вместо цифрового зеленого сертификата, предложенного Еврокомиссией) должен действовать в течение 12 месяцев, – подчеркивается в документе.
Опубликовано:
503
Европарламент потребовал, чтобы ЕС вводил COVID-сертификаты максимум на один год
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter