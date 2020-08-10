Эрдоган поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, пишет БЕЛТА.

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Президент Турции отметил значительную поддержку дружественного белорусского народа, которую получил Александр Лукашенко по результатам выборов.

"Хочу вновь выразить свою уверенность в том, что отношения между нашими странами и наше близкое сотрудничество продолжат развиваться во всех сферах на основе взаимного уважения и обоюдных интересов благодаря совместным усилиям", – говорится в поздравлении.

Реджеп Тайип Эрдоган пожелал Александру Лукашенко счастья и успехов, а дружественному народу Беларуси – процветания и благополучия.