Экспозиция фоторабот «Знамя Победы» открылась в Бресте

На своих снимках автор зафиксировал советских военачальников и офицеров, солдат, летчиков и моряков – героев и простых тружеников войны. По его фотографиям можно увидеть бедствия, принесенные событиями 1941–1945 годов. Фотограф запечатлел моменты жизни советских граждан в наиболее тяжелые периоды Великой Отечественной войны.отметил:Одним из самых значимых снимков Евгения Халдея стал момент с водружением красного знамени над Рейхстагом.– поделился брестчанин Сергей.Посетить экспозицию можно до 25 февраля совершенно бесплатно.