Экспозиция фоторабот «Знамя Победы» открылась в Бресте

Сегодня в выставочном зале «Музей войны – территория мира» мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» состоялась презентация работ военного фотокорреспондента Евгения Халдея «Знамя Победы». В экспозиции представлены 50 снимков, сделанных фотографом в годы Великой Отечественной войны.
Заместитель директора по научной работе мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Лариса Бибик рассказала:
– Этим циклом фотографий мы продолжаем ту нашу линию сохранения исторической правды. Именно фотодокументалистика ярко запечатлела те тяжелые для нашего Отечества события. Ветеранов с каждым годом все меньше и меньше, но благодаря фотографиям можно не просто увидеть, но прочувствовать горе, мужество и героизм советского народа. Сегодняшняя выставка – это и дань памяти Евгению Халдею. Талантливому человеку, запечатлевшему для будущих поколений очень важные моменты в истории.
На своих снимках автор зафиксировал советских военачальников и офицеров, солдат, летчиков и моряков – героев и простых тружеников войны. По его фотографиям можно увидеть бедствия, принесенные событиями 1941–1945 годов. Фотограф запечатлел моменты жизни советских граждан в наиболее тяжелые периоды Великой Отечественной войны.
Директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Григорий Бысюк отметил:
– 1418 дней и ночей длилась война. И весь этот период на передовой и в тылу трудились те, кто запечатлел ужасные события Великой Отечественной и сохранил для нас. Одним из них был Евгений Халдей. Его работа – это не столько подлинное свидетельство того военного времени, но и эмоциональное переживание. Благодаря ему, мы можем видеть героизм и мужество обыкновенного человека на войне, радость побед и боль поражений, человеческие потери. Все то, что несет с собой военный конфликт. Его работы пронизаны собственной болью за страну, за людские потери, страстным желанием выжить несмотря ни на что и дожить до Победы.
Одним из самых значимых снимков Евгения Халдея стал момент с водружением красного знамени над Рейхстагом.
– Глядя на эти фотографии меня берет чувство гордости. Ведь я являюсь потомком одного из тех, кто защищал нашу Родину. Я горд, что мы – белорусы – внесли свою лепту в эту Великую Победу. Мы и дальше должны хранить то, что досталось нам от настоящих героев. И никогда не забывать их подвиги и память, – поделился брестчанин Сергей.
Посетить экспозицию можно до 25 февраля совершенно бесплатно.
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Экспозиция фоторабот «Знамя Победы» открылась в Бресте
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Фото: Павел БОГУШ