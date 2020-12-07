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  2. Экспорт растительных масел и свекловичного жома через БУТБ вырос почти втрое

Экспорт растительных масел и свекловичного жома через БУТБ вырос почти втрое

Продажи за рубеж растительных масел, свекловичного жома и мелассы на Белорусской универсальной товарной бирже по сравнению с январем –ноябрем прошлого года выросли почти в 3 раза и обеспечивают 47 процентов от общего объема экспорта сельхозпродукции через биржу, рассказал пресс-секретарь БУТБ Роман Янив. 


– Всего с начала года растительных масел, свекловичного жома и мелассы на экспортных торгах реализовано на сумму свыше 38 миллионов долларов. Стратегические рынки сбыта – страны Прибалтики и Западная Европа. Больше всего рапсового масла и свекловичного жома закупила Литва – на 11,8 миллиона долларов, что в 4 раза превышает прошлогодний показатель. На втором месте Швейцария – 9,5 миллиона долларов, на третьем –Эстония с суммой сделок на 9 миллионов долларов, – сказал Роман Янив.

В БУТБ подчеркнули: белорусские производители все активнее участвуют в торгах из-за благоприятной ценовой конъюнктуры и высокого спроса со стороны иностранных покупателей. Например, недавно свекловичный жом торговался по 118 евро за тонну, а на последней торговой сессии – уже по 178 евро. 

– Устойчивый восходящий ценовой тренд характерен для рапсового масла и мелассы. Это востребованная продукция в Европе, предпосылок для снижения цен в ближайшей перспективе нет, – отметили в пресс-службе БУТБ.

В целом по итогам 11 месяцев 2020 года экспорт сельхозпродукции через БУТБ увеличился на 3 процента – до 80,5 миллиона долларов. Помимо растительных масел и свекловичного жома в число ключевых экспортных позиций вошли сухое молоко, сливочное масло и мука.
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Фото: Дарья ТИТОВА
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