Экспорт растительных масел и свекловичного жома через БУТБ вырос почти втрое

, – сказал Роман Янив.В БУТБ подчеркнули: белорусские производители все активнее участвуют в торгах из-за благоприятной ценовой конъюнктуры и высокого спроса со стороны иностранных покупателей. Например, недавно свекловичный жом торговался по 118 евро за тонну, а на последней торговой сессии – уже по 178 евро.отметили в пресс-службе БУТБ.В целом по итогам 11 месяцев 2020 года экспорт сельхозпродукции через БУТБ увеличился на 3 процента – до 80,5 миллиона долларов. Помимо растительных масел и свекловичного жома в число ключевых экспортных позиций вошли сухое молоко, сливочное масло и мука.