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Эксперт оценил опасность излучения от розеток

Розетки могут нанести вред здоровью. Эколог-эксперт, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев рассказал, как обезопасить себя. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: pixabay.com

Человек практически ежедневно подвергается электромагнитному излучению. Воздействие накапливается и может отрицательно влиять на ЦНС, эндокринную, сердечно-сосудистую и иммунную системы. Оградить себя от электромагнитного излучения не так то просто – тогда придется отказаться от электроприборов. Но можно минимизировать воздействие, если заземлить розетки. Правда, в старых домах такой возможности нет. 

"Если розетки не заземлены, нужно понимать, что любой прибор, подключенный к ней, будет источником электромагнитного излучения. В качестве примера приведу обычный торшер. Он не горит, но включен в розетку, поэтому является источником электромагнитного излучения. На расстоянии полметра излучение падает и мало воздействует на человека", – объяснил эксперт. 

Специалист отметил, что свернутые в катушку удлинители – также выступают источниками мощного электромагнитного излучения. Их нужно укладывать змейкой и стараться не позволять проводам спутываться, не включать одновременно несколько приборов.

"Не стоит перегружать их бытовыми приборами, потому что нагружается сеть. Блоки зарядных устройств от телефонов, которые постоянно находятся в розетках, тоже являются источником излучения. Если человек спит возле такого источника долгое время, это может негативно сказаться на его здоровье. Лучше всего расположить его так, чтобы он был на расстоянии полметра-метра от головы", – предупредил Ястребцев.

По его словам, самый сильный источник излучения в квартире – это внешний кабель, который проходит к распределительному электрическому щитку квартиры. Сила его излучения зависит от того, сколько этажей в доме. Оно может распространяться на расстоянии до пяти метров. 

"Спальные места лучше располагать подальше от кабеля, три метра от распределительного щитка – вполне нормальная дистанция", – добавил он. 

Эколог посоветовал при замене электропроводки попросить провести заземление. Он подчеркнул, что в современных домах чаще всего розетки уже заземлены (помимо двух привычных отверстий, на них есть заземляющий контакт). 
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