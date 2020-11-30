Эксперт оценил опасность излучения от розеток

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Человек практически ежедневно подвергается электромагнитному излучению. Воздействие накапливается и может отрицательно влиять на ЦНС, эндокринную, сердечно-сосудистую и иммунную системы. Оградить себя от электромагнитного излучения не так то просто – тогда придется отказаться от электроприборов. Но можно минимизировать воздействие, если заземлить розетки. Правда, в старых домах такой возможности нет.– объяснил эксперт.Специалист отметил, что свернутые в катушку удлинители – также выступают источниками мощного электромагнитного излучения. Их нужно укладывать змейкой и стараться не позволять проводам спутываться, не включать одновременно несколько приборов.– предупредил Ястребцев.По его словам, самый сильный источник излучения в квартире – это внешний кабель, который проходит к распределительному электрическому щитку квартиры. Сила его излучения зависит от того, сколько этажей в доме. Оно может распространяться на расстоянии до пяти метров.– добавил он.Эколог посоветовал при замене электропроводки попросить провести заземление. Он подчеркнул, что в современных домах чаще всего розетки уже заземлены (помимо двух привычных отверстий, на них есть заземляющий контакт).