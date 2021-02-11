Эксперт: Одним из приоритетов развития на пятилетку должно стать повышение эффективности государственного управления

Такое мнение в интервью sb.by высказал декан экономического факультета Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины Андрей Костенко:



– Одним из приоритетов развития на пятилетку должно стать повышение эффективности государственного управления, в частности управления госактивами. Чтобы повысить результативность работы госпредприятий, у его руководителя должны быть стимул и соответствующая мотивация. Это касается в первую очередь размера и условий оплаты труда. Данный показатель необходимо ставить в зависимость от величины чистой прибыли. Естественно, все это необходимо четко прописывать в контрактах. В случае вывода убыточных предприятий на прибыльный уровень в качестве бонуса следует предложить таким руководителям или команде менеджеров стать акционерами данного предприятия.



По словам эксперта, менеджер имеет моральное право высокопроизводительным трудом оплатить такой бонус от государства:



– По сути дела, мы будем иметь свой выращенный класс собственников, которые заинтересованы в дальнейшем развитии этих предприятий. Они совсем по-другому будут смотреть на рачительность использования средств.



Андрей Костенко отметил, что даже если вдруг кто-то захочет продать эти пакеты акций, почему бы государству, имея уже предприятие с высокой рыночной стоимостью, не предложить выкупить этот пакет для себя:



– У государства в активе будет прибыльное, хорошо функционирующее предприятие, с налаженными бизнес-процессами, акции которого будут котироваться. Вот она – точка роста финансового рынка.



Эксперт добавил, что данное предложение неактуально для стратегических предприятий такого масштаба, как, например, МАЗ или БЕЛАЗ, которые уже являются лидерами в своем сегменте:



– Это актуально там, где мы существенно отстаем по производительности труда, имеем убытки, закредитованность. То есть там, где нужен серьезный рывок, чтобы переломить ситуацию.



Кроме того, Андрей Костенко считает необходимым предоставить руководителю право на риск и защитить в законодательном плане его интересы:



– Имея груз ответственности, руководитель очень часто может вести себя пассивно в инновационном плане. Любое прогрессивное решение – это коммерческий риск, и если исход будет неблагоприятный, велика вероятность, что на руководителя повесят неудачи и тогда он будет отвечать по убыткам предприятия. Поэтому, помимо стимулирующего к каким-то решениям уровня оплаты труда, необходимо рассмотреть законодательную норму о введении нового вида страхования коммерческих рисков для директоров таких предприятий.