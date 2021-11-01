Эксперт назвал защищающие от болезней суставов продукты

Врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин перечислил продукты, полезные для суставов. О них медик рассказал в эфире программы "Жить здорово".
Для здоровья суставов полезно включать в рацион продукты, в которых содержится желатин, поскольку он на 90 процентов состоит из коллагена.
- Согласно германским исследованиям, проведенным на большом количестве пациентов, активность хондроцитов, которые являются основой хрящевой ткани, возрастает в присутствии коллагена, - объяснил врач.
Следующий продукт, полезный для суставов, - это желтый перец. В нем в большом количестве содержится витамин С.
- Сложно найти в природе более богатый витамином С продукт. Три суточные дозы в ста граммах, - отметил Дмитрий Шубин и добавил: - Коллаген, главная структурная единица соединительной ткани человека, вырабатывается только в присутствии витамина С.
И, наконец, для здоровья суставов рекомендуется включать в рацион жгущий перец. Он ценен благодаря высокому содержанию капсаицина.
- Капсаицин обладает мощнейшим противовоспалительным эффектом. Он важен, поскольку суставы с возрастом воспаляются, хрящевые ткани начинают разрушаться, - уточнил медик.
Применять капсаицин, по слова Дмитрия Шубина, можно как снаружи (в виде пластыря), так внутрь.
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