Немецкая экологическая организация Germanwatch назвала страны, которые сильнее всего могут пострадать от природных катаклизмов, сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.
По итогам исследования, опубликованного в Индексе глобальных климатических рисков, наиболее уязвимыми в случае стихийных бедствий признаны развивающиеся страны. Но ущерб от таких явлений растет и в развитых государствах.
В долгосрочном индексе, который рассматривает последствия экстремальных погодных явлений за последние 20 лет (2000–2019 годы), выявлено, что сильнее всего от природных катаклизмов пострадали Пуэрто-Рико, Мьянма и Гаити. За ними расположились Филиппины, Мозамбик и Багамские Острова. Германия в этом индексе заняла 18-е место. По данным Germanwatch, за 20 лет жертвами природных катаклизмов в Германии – в основном экстремальной жары – стали более десяти тысяч человек.
Согласно рейтингу в 2019 году наиболее уязвимыми для природных катастроф оказались Мозамбик, Зимбабве и Багамские Острова. В десятку также вошли Япония, Малави, Афганистан и Индия.
Всего за период с 2000 по 2019 год в мире зарегистрировано более 11 тысяч экстремальных погодных явлений, в результате которых погибло почти 480 тысяч человек. Материальный ущерб за это время составил $2,56 трлн. Рост числа экстремальных природных явлений напрямую связан с изменениями климата.
Фото: pixabay.com
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Экологи назвали наиболее уязвимые в случае природных катаклизмов страны
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