Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы

Ефремова признали виновным в смертельном ДТПСуд посчитал, что исправление Михаила Ефремова невозможно без изоляции от общества. Он также лишил актера водительского удостоверения сроком на три года и взыскал с него 800 тысяч российских рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП курьера интернет-магазина Сергея Захарова.
"Суд учитывает признание вины Ефремовым на стадии предварительного следствия и в последнем слове, наличие детей, положительные характеристики личности и занятие благотворительностью", – говорится в приговоре.
Государственное обвинение просило для актера 11 лет лишения свободы. Сам же Ефремов считал, что суд назначит ему восемь лет, как, собственно, и вышло.
Потерпевшие и их защита заявили, что поддержат вердикт суда и обжаловать его не будут.
Фото: ТАСС